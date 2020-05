Alejandra Espinoza se defiende de quienes critican su cuerpo ejercitado y musculoso La conductora y modelo dio que hablar al publicar una imagen en una complicada postura de yoga que marca más sus músculos. "Se le ve muy feo", escribieron. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gracias a ella y al Break de las 7, nuestra cuarentena está siendo un poquito menos desesperante y aburrida. Varias tardes a la semana, Alejandra Espinoza nos ameniza con entrevistas de lo más entretenidas con personalidades del mundo del entretenimiento a las que tira de la lengua para que nos cuenten sus secretos. Pero claro, no todo es trabajo, así que con la llegada del fin de semana toca desconectar y dedicarse a uno mismo haciendo las cosas que nos gustan y disfrutando en familia. La también modelo publicó a través de Instagram una compleja posición de yoga solo apta para quienes saben hacerlo y el resultado fue espectacular. La feliz mamá de Matteo marcó músculo y demostró tener un cuerpo en absoluta forma. Sin embargo, como para gusto nacieron los colores, hubo quien criticó que su figura se viera demasiado masculina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esta foto la espalda se le ve de hombre, no sé, muy fea", escribió una seguidora. Un comentario fuera de lugar que Ale enfrentó con deportividad. "Pues esto es lo que hay", contestó sin dar más explicaciones. Su cuerpo y sus músculos están tan en su lugar que hubo hasta quien la confundió con su hermano. "Nooo, jajaja, no solo nos parecemos de la cara sino también de la espalda", escribió aclarando las dudas. Es ella y punto. Alejandra no para y está a mil en sus papeles de conductora, mamá y ama de casa. Eso sumado a su afición al deporte y más recientemente al yoga, dan lugar a este cuerpazo tan atlético y saludable. Hacer ejercicio esta cuarentena y desde casa es una buenísima manera de evitar que se nos atrofien los huesos, así que ¡tomemos nota de Ale!

Close Share options

Close View image Alejandra Espinoza se defiende de quienes critican su cuerpo ejercitado y musculoso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.