Alejandra Espinoza confiesa la importante decisión que tomó a pocos años de su triunfo en NBL ¡de la que hoy se arrepiente! "Me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión", se sinceró recientemente la conductora y actriz mexicana a través de su pódcast 'Entre hermanas'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Las cirugías plásticas son una necesidad o una obsesión? Este fue el tema que discutieron esta semana Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez en su pódcast 'Entre hermanas', un espacio con el que la carismática presentadora mexicana y la life coach buscan empoderar a la mujer desde hace más de un año –el primer episodio se estrenó el 28 de enero de 2021–. Con la sinceridad y la naturalidad que la caracterizan, la también actriz, quien graba en México como protagonista la telenovela de TelevisaUnivision Corazón guerrero, confesó durante el episodio que a día de hoy se arrepiente de la cirugía de reducción de pecho que se hizo en 2010, tan solo tres años después de su triunfo en el reality show Nuestra Belleza Latina. "Yo en el 2010 me hice una cirugía, yo me hice la reducción de busto. Yo siempre estuve muy contenta, muy contenta, muy contenta hasta hace unos cuantos meses la verdad que tuve ciertas complicaciones y fue cuando yo me arrepentí. Hoy en día me arrepiento muchísimo, me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de haber tomado esa decisión por veinte mil razones, pero han pasado ya 12 años de esa cirugía y después de 12 años fue que me vine a arrepentir de habérmela hecho porque hoy en día tengo otras prioridades, tengo otra mentalidad, tengo otra forma de ver las cosas y creo que fue innecesario", se sinceró la presentadora de 34 años. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent "En su momento sí me hizo feliz, en su momento sí yo estaba contenta y en su momento yo sí tomé la decisión por mí, no por nadie más. Incluso mucha gente me decía: 'No lo hagas, no te las quites'. Yo sí tomé la decisión por mí, tomando la decisión por mí me arrepentí, imagínense ustedes si toman la decisión por complacer a alguien más, imagínate el trauma mental de hacer algo para complacer a alguien", reflexionó la esposa de Aníbal Marrero y mamá de Matteo. Aunque es fiel defensora de que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, Alejandra lamentó que hoy en día muchas jovencitas recurran a las cirugías estéticas por la presión social. "Hoy en día mucha gente lo hace porque quiere verse bien para las redes sociales y digo mucho las redes sociales porque a mí me abruma muchísimo ver eso", admitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo respeto, cada quien hace con su cuerpo lo que sea, pero son demasiadas jóvenes y ya están demasiado operadas y no dejan ni siquiera que su cuerpo se desarrolle tal y como va a ser en unos años, entonces nunca hagan algo para complacer a alguien porque al final del día nunca vamos a estar conformes con nosotros mismos y es ahí cuando nos volvemos obsesivos y es ahí cuando nos volvemos muchas veces adictos incluso a las mismas cirugías", agregó.

