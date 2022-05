Alejandra Espinoza sale al paso de los rumores sobre un romance en el set de Corazón guerrero "Encuentro que es normal, son gajes del oficio", dijo Alejandra Espinoza de las especulaciones que han circulado acerca de un posible romance en el elenco de la telenovela Corazón guerrero que graba en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Alejandra Espinoza se lanzó a la aventura de actuar en Corazón guerrero, sabía que se podían desatar rumores sobre ella y su compañeros de reparto, el actor Gonzalo García. Por lo que la mexicana no le ha sorprendido que haya tenido que salir al paso de los rumores y los chismes que hablan de un romance en el set de la telenovela. "Yo desde el momento en que salí de mi casa en Los Ángeles con mi esposo y mi hijo, te juro que esta conversación la tuvimos mi esposo y yo. Un día en la noche lo platicamos y le dije 'ya sabes lo que esto es, ya sabes lo que puede pasar, ya sabes lo que pueden hablar'. Lo teníamos muy claros cuando vinimos", dijo la actriz ante las cámaras de El gordo y la flaca (Univision). Por si hiciera falta, Espinoza aclaró que la pasión que demuestran los personajes no va más allá del set. Alejandra Espinoza Gonzalo García Vivanco; Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent (x2) "Al principio no sabía si iba a haber química o no, me llevo muy bien con él fuera de cámara, superbien, pero no sabía cómo se iba a reflejar eso en cámaras. Sin embargo, cuando lo veo digo: 'Me gustan Marilú y Jesús, me gustan cómo se ven, me gustan cómo se llevan'. Yo creo que la química ha sido bonita, y creo que en algún punto se debe a que detrás de cámaras nos llevamos muy bien, el es súper buena onda", afirmó la también presentadora. "A mí no me afecta [lo que se diga], a mi esposo tampoco le afecta, ni siquiera me había mencionado nada, yo no había escuchado, te lo juro", agregó. Sin embargo, la actriz entiende que este tipo de comentarios es normal que ocurran en situaciones así. "Encuentro que es normal, son gajes del oficio", dijo. Corazón guerrero Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Twitter Corazón guerrero La actriz contó que cuando le dijeron que se tendría que trasladar a México para las grabaciones, la decisión de abandonar Los Ángeles fue tomada en familia. "O todos o nadie, siempre nosotros hemos manejado nuestra familia como un equipo de futbol, a donde va el balón, ahí vamos todos, si no, no", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anteriormente García también había dado su opinión sobre los rumores de romance con Espinosa. "A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera, pues adelante es un chisme, a mí no me afecta nada, estoy soltero. Pero ella que es una mujer casada, superesposa, supermadre yo creo que ahí sí es incómodo e incómodo para el marido y para ella porque podría también limitar un poco la relación y la confianza que tenemos en el trabajo, que eso sería muy feo", dijo.

