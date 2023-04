Alejandra Espinoza rompe a llorar al finalizar la maratón de París y demuestra lo que es capaz Después de anunciar que no podría correr la maratón por su lesión en la pierna, la conductora lo dio todo y sorprendió con su participación en la carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de tres meses de ardua preparación, Alejandra Espinoza estaba lista para darlo todo en la maratón de París que tuvo lugar este 2 de abril. Sin embargo, los últimos días sufrió una tendinitis en su pierna que complicaba su participación en la carrera. Tal y como reconoció en un en vivo con sus seguidores en Facebook, no estaba al cien por cien. Tal es así que compartió en dicha red social lo que nunca hubiese querido decir. "No voy a poder correr el maratón", escribió. La actriz no pudo contener las lágrimas al ver cómo su sueño se opacaba por este motivo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en la maratón de París | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza Aún así, Ale viajó a la ciudad del amor siempre acompañada del amor de su vida, Aníbal Marrero, y con la idea de al menos, si no podía hacerla corriendo, sí lo haría andando. Para sorpresa de la también conductora y de todos sus seguidores, ¡sí pudo! Aunque reconoció haber parado en varias ocasiones para estirar y dar fuerza a su pierna, se mantuvo corriendo prácticamente en todo momento. Una vez concluido todo, se sentó y publicó unos videos para sus fieles fans que tan pendiente han estado de ella durante estos días. Alejandra no pudo evitar emocionarse ante lo vivido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Terminé el maratón, no sé cuánto tiempo hice, pero aguanté todo, tengo muchas ganas de llorar, y estoy bien sensible porque estuvo bien cabrón, me paré como dos o tres veces, más o menos, a estirar, me dolía un poquito la rodilla, me empezó a doler por el kilómetro 23, me detuve, estiré y continué", prosiguió visiblemente conmovida. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza cumple su sueño | Credit: IG/Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza se encuentra con su esposo en la meta | Credit: IG/Alejandra Espinoza En la meta la esperaba el padre de su hijo, su mayor apoyo y su gran pilar. "Mi momento favorito de todo el maratón, encontrarte. Gracias por apoyarme en todas mis locuras, te amo demasiado", le escribió. La conductora regresa a casa con su medalla pero, sobre todo, con la seguridad de que lo dio todo y el convencimiento de que los obstáculos están para vencerse. Qué orgulloso estará Matteo de su mami. ¡Enhorabuena, Alejandra!

