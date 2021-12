Alejandra Espinoza rompe en llanto y hace importante reflexión: "Se me hace difícil creer en la humanidad" Con lágrimas en los ojos, la presentadora hizo un llamamiento a sus seguidores después de ser testigo de unas demoledoras imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de un día maravilloso de salida al campo con los dos amores de su vida, Matteo y su esposo Aníbal Marrero, Alejandra Espinoza fue testigo de algo no tan agradable y bonito. La presentadora vio unas imágenes que la rompieron el corazón y sintió que debía compartir con sus seguidores. Es de justicia. Su llamamiento entre lágrimas es una reflexión para pensar y poner muchas cosas en perspectiva. "En ocasiones a mí se me hace bien difícil creer en la humanidad, se me hace muy difícil ver las redes sociales y tanto desastre. Sigo a muy pocas personas y las cosas que yo sigo son cosas que me hagan a mí mejor como ser humano y no me destruyan", empezó su mensaje. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza Entre las cosas que le toco ver este día fueron unas imágenes tan conmovedoras como desoladoras que decidió compartir con el público por la gran lección de vida que enseñan al ser humano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El video que les voy a mostrar ahorita me llegó al alma y me hace darme cuenta de lo bendecida que soy, de tantas bendiciones que tengo. Tenemos muchísimo más de lo que realmente necesitamos. No estoy hablando solamente de mi, estoy hablando de ti que me estás viendo y que si estás viendo este teléfono es porque tienes un celular y eso es bastante", prosiguió. "Si por alguna razón sientes que no tienes lo suficiente y necesitas más te invito a ver este siguiente video", expresó antes de publicar el link. Estas imágenes no las vio sola, estuvo acompañada de su pequeño Matteo. "Para mí es bien importante que mi niño entienda la necesidad que existe en este mundo", dijo la conductora de Nuestra Belleza Latina. Y no solo eso, también de enseñarle la importancia de tender la mano a quienes más lo necesitan. Alejandra, siempre generosa, invitó a ayudar a la causa y hacer una donación. Pero, más allá del dinero, quiso que todos fueran agradecidos con lo que tienen y no lo dieran por sentado.

