"Es bien incómodo, no me cierran los pantalones". Alejandra Espinoza comparte el problema hormonal que sufre Sudoraciones, caída del cabello, dolores de cabeza y hasta un cambio en su voz. La carismática presentadora mexicana detalló a través de las redes sociales las consecuencias que está teniendo este 'problema hormonal' en su cuerpo y en su día a día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Alejandra Espinoza (x2) Al verla cada domingo tan despampanante conduciendo Nuestra Belleza Latina (Univision) en el prime time dominical de la televisión hispana pocas personas podrían sospechar que Alejandra Espinoza se encuentra batallando contra un problema de salud "bien incómodo" que le está generando importantes cambios a nivel físico. Siempre sincera con sus fans, la carismática conductora mexicana compartió recientemente un video a través de su página de Facebook en el que habla con total honestidad sobre la difícil situación que está atravesando. "Resulta que tengo ya tiempito batallando con este problema, es un problema hormonal, retención de líquidos pero cañona. O sea puedo subir 10, 11, 12 libras […], estoy así como una semana al mes más o menos. Ahorita estoy en esa y las 10, 11, 12 libras dan igual, el problema es la incomodidad", reconoció la también actriz. "Yo sé que ustedes pueden pensar que esto no es mucho, pero para mí sí lo es, o sea ya parece que tengo como unos 3, 4 meses de embarazo y no es tanto el que subas de peso, es la incomodidad que uno siente". Además de que no le cierran los pantalones debido a su aumento de peso, la presentadora del exitoso reality show de Univision explicó que este 'problema hormonal' también le ocasiona sudoraciones, dolor de cabeza, pérdida de cabello y hasta un cambio en su voz. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Alejandra Espinoza "Yo de verdad hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. [También] dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles. Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente", detalló. "Incluso a veces me dicen que tengo la voz ronca pues el cambio de voz también es un problema hormonal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra ya puso su problema en manos de un médico por lo que en las próximas semanas espera poder saber con exactitud qué es lo que le sucede para actuar en consecuencia. "En unas cuantas semanitas les voy a contar exactamente lo que es cuando ya me haya hecho los exámenes de sangre y les voy a contar porque yo creo que muchas mujeres pasamos por eso y ni sabemos. Por ahora [el médico] me dijo que tengo que alimentarme superbien [y] tratar de llevar así como una vida saludable y balanceada", señaló la conductora.

