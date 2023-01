Alejandra Espinoza responde a nuevas críticas por su "extrema delgadez" Unas fotografías en redes de Alejandra Espinoza suscitaron comentarios críticos de algunos de fans respecto a su aspecto, a los que la presentadora mexicana no tuvo reparos en responder. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No han sido pocas las críticas con las que Alejandra Espinoza ha tenido que lidiar en los últimos tiempos. Hace poco respondió cuando la llamaron "fea", y ahora la actriz mexicana también tuvo una respuesta para aquellos que la critican por su estado físico. En uno de sus últimos post en Instagram, Espinoza compartió fotos tras correr 11 millas el pasado sábado. También ofreció algunos tipos para todos aquellos que quieran alcanzar este tipo de metas. "Si vas a correr un maratón o un medio maratón NO te olvides de entrenar la mentalidad así como entrenas la fuerza y la resistencia ahhh!! También preparar un buen playlist", aconsejó a sus seguidores. No obstante, aunque muchos halagaron su esfuerzo, otros se fijaron en su estado físico, que consideraron poco saludable. "Demasiada delgadez no se ve saludable"; "Dios hasta dónde va llegar Alejandra. Honestamente no luces bien, tu imagen se está perdiendo a esa muchacha que ganó un concurso y era ejemplo"; "cuídate estás demasiado delgada vas a desaparecer"; "estás demasiado flaca pero vestida te ves bien"; "bien flaca y con la cabeza gigante 😮", le dijeron. Ante tantas críticas, la mexicana no se quedó callada, y cuando le dijeron que no era saludable estar demasiado delgada, dijo en la sesión de comentarios: "Pero lo estoy". Alejandra Espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Asimismo, cuando le recomendaron subir unas cuantas libras más en músculo, dijo: "uy si fuera tan fácil subir músculo créeme que ya lo hubiera hecho jajaa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente Espinoza enfrentó a un seguidor que la llamó "fea", de la manera más respetuosa posible: "Muchas gracias Eric, no hay ningún problema. Lo tomo de quien viene", le dijo.

