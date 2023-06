Alejandra Espinoza responde a comentarios sobre su "delgada" figura Aunque de los cuerpos ajenos no debería hablarse, la conductora recibió este martes varios comentarios en las redes sociales sobre su físico en su reaparición en Univision. "Aun cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", comentó este miércoles la también actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Univision Tras varias semanas alejada de la pantalla de Univision, Alejandra Espinoza se dejó ver este martes en los diferentes programas de la cadena, entre ellos Despierta América y El gordo y la flaca, para anunciar su participación como conductora en la edición número 20 de Premios Juventud. "Estoy feliz, feliz. La primera vez que tuve la oportunidad de hacer Premios Juventud fue el año en que nació mi hijo, en el 2015, y ahora nuevamente. Y estoy aún más contenta por dónde serán porque van a ser en la isla del encanto el próximo 20 de julio", anunció emocionada la también actriz. "Son 20 años de Premios Juventud y de verdad es que no puedo estar más contenta". Aunque de los cuerpos ajenos no debería opinarse, las redes sociales se llenaron de comentarios donde se señalaba, y no precisamente para bien, la "delgada" figura que luce Alejandra. Algunas personas llegaron a ser muy crueles e hirientes con los mensajes que publicaron. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Despierta América Este miércoles, en una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo la carismática conductora desde sus historias de Instagram, no tardaron en preguntarle sobre el tema. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Que estás muy delgada, ¿cuál es tu respuesta? Yo pienso que es por ejercicio y no enfermedad", le escribió una de sus más de 3 millones y medio de seguidoras. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza La respuesta de Alejandra "Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o bolsa enorme de papitas o totopos y decía 'para eso me levanto a las 5:00am al gym'", explicó. Alejandra Espinoza Credit: Instagram Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque aun cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", agregó la conductora.

