Alejandra Espinoza recuerda cuando escuchó a una presentadora de Univision hablando mal de ella La actriz y conductora mexicana admitió en un programa especial de Univision con motivo del Día Internacional de la Mujer que a lo largo de su carrera ha sentido más el bullying por parte de la mujer que por parte del hombre. By Moisés González

La cadena Univision reunió a siete estrellas de la televisión hispana, Alejandra Espinoza, Chiquinquirá Delgado, Jackie Guerrido, Karla Martínez, Lindsay Casinelli, Pamela Silva y Patricia Janiot, para hablar sobre lo que significa ser mujer en Estados Unidos como parte de la campaña de Univision Digital 'Mujeres sin límites' con motivo del Día Internacional de la Mujer. Durante el encuentro, las siete exitosas conductoras respondieron a 7 preguntas sorpresa sobre machismo, maternidad, política, mujeres, inmigración, belleza y relaciones amorosas. Una de las cuestiones que abordaron las presentadoras durante su encuentro fue si la frase 'las mujeres son las peores enemigas de las mujeres' es cierta o es un cliché. Una frase que en el caso de Espinoza resultó ser cierta puesto que la conductora admitió que a lo largo de su carrera ha sentido más el bullying por parte de la mujer que por parte del hombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carismática conductora, que tiene 3 millones de seguidores solo en Instagram, rememoró un amargo episodio que vivió al inicio de su carrera en las instalaciones de Univision cuando escuchó sin querer a una presentadora de la cadena hablando mal de ella. "Hay un baño en Univision que está como escondido, que es donde antes nos cambiábamos las personas de Sábado gigante, y entraron dos personas, una de ellas es una presentadora de Univision. Yo me acuerdo que estaba en el baño, estaba en un vestíbulo que estaba dentro del baño, y me quedé calladita porque escuché que estas dos personas entraron y esta persona empezó a hablar sumamente mal de mí", relató Espinoza sin mencionar su nombre. "Yo acaba de hacer unas cosas allá en Univision 'y no, esta no va para ningún lado, pero olvídate, esta ganó el concurso pero es una tonta, termina su año y se va'. Esta persona con la otra persona. Yo conocía la voz de la presentadora, pero la otra persona no supe quién era, [era] otra mujer", agregó. La que fuera ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina reconoció que las palabras de la presentadora en ese momento la hicieron dudar de sus capacidades. "En ese momento me dolió, en ese momento me sentí menos", aseguró.

