Alejandra Espinoza recuerda el día que Altair Jarabo paró en seco a un periodista en plena entrevista para defenderla "Nadie tiene que hacer eso por ti. Se pudo haber quedado callada y me defendió de una manera tan bonita", reconoció la presentadora y actriz mexicana, quien trabajó con Altair en la exitosa telenovela Corazón guerrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Corazón guerrero Altair Jarabo; Alejandra Espinoza | Credit: Instagram (x2) Alejandra Espinoza se llevó grandes amigas de su debut como protagonista de telenovelas en México, entre ellas Altair Jarabo, quien fuera su antagonista en la ficción. Aunque reconoció que en un inicio tenía "un poquito de miedo" de conocerla debido a la imagen errónea que se había creado de ella por las villanas que había interpretado, su experiencia de trabajo con ella no pudo ser más positiva. "Es un gran ser humano, se los juro. Es bien buena onda, bien tranquila", expresó la conductora y actriz mexicana en el más reciente episodio de su pódcast 'Entre hermanas'. Espinoza, quien puede presumir de tener más tres millones y medio de seguidores en la red social Instagram, reconoció que Altair hizo algo por ella que jamás va a olvidar. "A mí me están haciendo una entrevista en México y entre el afán de meter cizaña y de ser mala leche o hacerme sentir mal, probablemente, el periodista me dice: '¿Y qué se siente lo que dice la gente de que no mereces el protagónico o que hay mujeres más preparadas que tú o con más experiencia?'", comenzó contando la ganadora de la primera edición de NBL. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Yo empecé como que a medio contestar, pero me puse un poquito nerviosa, lo cual nunca pasa en entrevistas porque la verdad es que siempre creo que trato de contestar lo mejor posible, y Altair se metió a la respuesta y Altair se mete a la respuesta y me defendió de una manera tan bonita. Ya habíamos trabajado, ya habíamos grabado y empezó a decir que yo era una profesional, cosas tan chulas que a mí me dieron un montón de ganas de llorar porque nadie tiene que hacer eso por ti. La verdad se pudo haber quedado callada y eso para mí tuvo muchísimo valor", aseveró Espinoza, quien está celebrando 15 años de carrera en pleno éxito del melodrama Corazón guerrero. Altair Jarabo Altair Jarabo | Credit: Instagram Altair Jarabo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora admitió que le sorprendió muchísimo lo que hizo Altair por ella ya que "absolutamente nadie tiene que hacer algo por ti, la gente hace las cosas cuando le nacen". "Cuando Altair hizo eso que paró en seco al periodista y le dijo: 'No, espérame tantito…'. Y ya empezó a hablarle de mí, del trabajo… la verdad es que me sorprendió muchísimo y desde ahí también se convirtió en una de mis personas favoritas", dijo Espinoza. "Cualquier cosa, lo que necesites Altair ahí estamos a la orden, ella ya lo sabe".

