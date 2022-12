Alejandra Espinoza comparte el increíble regalo que le hicieron su hijo y su esposo Con los ojos llorosos todavía de la emoción, la conductora y actriz mostró el impresionante obsequio que le entregaron sus dos grandes amores por Navidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los sueños siguen cumpliéndose para Alejandra Espinoza. La protagonista de Corazón guerrero compartió emocionada como una niña, el regalo que recibió estas navidades de parte de los dos hombres de su vida: su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo. En un entrañable video de Facebook y con los ojos empañados de tanta alegría y felicidad, además de gratitud, la también conductora mostró la espectacular sorpresa que recibió. Un obsequio que siempre había sido su gran ilusión tener. "Quería compartir con ustedes mi regalo de Navidad que me tiene muy contenta, y muy, muy agradecida", expresó encantada. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza Antes de revelar el obsequio de sus chicos, Alejandra contó que una de sus grandes pasiones desde que estaba chiquita es correr. "Siempre he tenido una pasión por correr... Lo hacía por divertirme y hace tres años y medio lo hice un hábito", compartió en este video por Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así que sus dos grandes cómplices, sabiendo que este es uno de sus grandes hobbies y, sobre todo, sus ganas de participar en un maratón, dieron en el clavo con la elección del regalo. "¡Me regalaron un certificado para el maratón de París!", dijo feliz de la vida mostrando el documento que así lo certifica. Su plan era hacer el de Arizona, pero eso era antes de saber el sorpresón que le tenían preparado. Ahora sus ganas y su concentración están en esta gran aventura que tendrá lugar el 2 de abril. "El día de hoy empecé ya mis entrenamientos... Estoy bien contenta, me emocioné muchísimo", dijo con los ojitos brillosos. La cosa no terminó ahí. Como buena corredora, tiene que tener un equipo con el que emprender el viaje. Así que, al certificado, también sumaron un conjunto de pantalón, camiseta y zapatillas deportivas a juego. "Ojalá Dios me dé salud, tiempo y la fuerza para poder lograrlo y para poder completarlo en tres horas y 30 minutos. Y si no, no importa, lo más cool va a ser al final del día la experiencia", concluyó con una gran sonrisa.

