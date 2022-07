¡Alejandra Espinoza recibió esta inesperada noticia de su hermano Miguel! La conductora compartió emocionada en las redes algo que ocurrió en la vida de su hermano y que la dejó con el corazón latiendo a mil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras despedirse de México donde ha pasado los últimos 7 meses rodando el proyecto de sus sueños, Corazón guerrero, Alejandra Espinoza está de regreso en Estados Unidos con su familia y más proyectos venideros. Ha sido aterrizar y recibir una de esas noticias que dejan sin palabras. En esta ocasión no tiene que ver con trabajo, sino con un asunto más personal que implica a su hermano, el deportista Miguel Espinoza y participante del Exatlón Estados Unidos este año. Sorprendida, emocionada y con el corazón a mil, la actriz y presentadora dio a conocer lo que había pasado en la vida de su hermano. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hermano Miguel Ángel | Credit: Instagram Miguel Ángel Espinoza; Mezcalent "Nunca lo había visto tan feliz" "Miguel y Hanne, amo verlos tan enamorados e ilusionados. Gracias Hanne porque siempre has sacado la mejor versión de Ángel y estoy segura que él la tuya también. Nunca lo había visto tan feliz como desde que está contigo. No pueden ser más perfectos el uno para el otro. Sé que van a ser muy felices juntos. Dios los bendiga mucho", escribió Alejandra junto a un video que lo explica todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque lesionado de una pierna, el novio se arrodilló ante su chica y las personas allí presentes para declararle su amor y entregarle la sortija. ¡Se comprometieron! La escena no dista mucho de una romántica historia de telenovela, pero esta vez, en la vida real. La pareja derrochó amor y también nerviosismo en este momento en el que no faltaron los besos, las lágrimas y las sonrisas de pura alegría. "Dijo que sí, la Tigresa", escribió Espinoza en sus redes junto a unas fotos del instante que son la viva imagen de la felicidad.

