Alejandra Espinoza recibe emotivos mensajes tras su ausencia en la gala de NBL Alejandra Espinoza no participó en la tercera gala de Nuestra Belleza Latina, pero a cambio recibió muchos mensajes de aliento para que logre una pronta recuperación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza no participó en la tercera gala de la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina, pero a cambio recibió muchos mensajes de aliento en medio de la recuperación, luego de que sufriera un episodio de salud que la obligó a estar hospitalizada por varios días. "Te quiero mi Alejandra Espinoza y sabes que siempre cuentas conmigo. Hoy estamos todos pensando en ti y seguros en nuestra fe de tu recuperación", le dejó saber Giselle Blondet en Instagram, quien además de juez el domingo ocupó el lugar de Espinoza en el reality show. Greidys Gil, ganadora de Nuestra Belleza Latina en 2009, también acudió a las redes para eviarle un mensaje. "Te extrañamos Ale! Que te mejores pronto", dijo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: MEZCALENT Por su parte, Paulina Rubio le dejó saber de su apoyo y cariño: "Cuídate querida Ale, te queremos". Amara La Negra, la host de la mansión en el show, le deseó pronta recuperación. "Espero te mejores nena". Su compañero Gabriel Coronel también le dijo que extrañaba a su "partner". Otros como Vanessa Sandoval, Francisca Lachapel, Greidys Gil y Zoila Ceballos también le desearon fuerzas en este proceso. La exreina de belleza compartió ayer un mensaje en Instagram donde agradecía a Blondett por sustituirla en el show. "Hoy será un gran show Nuestra Belleza Latina. GRACIAS Giselle Blondet por ayudarme hoy con el show y también gracias a quienes ustedes no ven, pero hacen este gran show posible y estar pendiente de mi salud son lo MÁXIMO MÁXIMO MÁXIMOOO", escribió. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Desde los escenarios, Blondet le deseó lo mejor a Espinoza, le reiteró su amistad y le dedicó la gala. "Le doy gracias porque Ale está en el proceso de recuperación y simplemente quiero que cada uno de nosotros valoremos cada segundo de los momentos que estamos viviendo y los vivamos con agradecimiento", dijo. "Yo, por mi parte, hago esto con todo el amor del mundo por alguien que quiero mucho, que apoyé desde el principio. Y chicas de esto se trata este programa, así que le pido a papá Dios que nos ilumine a todos, que nos ayude, que nos acompañe, que nos ponga las palabras correctas, que este sea el mejor programa porque yo de corazón se lo dedico a Alejandra", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: IG/Giselle Blondet Aunque primero se pensó que Espinoza había tenido una parálisis facial o un derrame cerebral, estas teorías fueron descartados por los médicos. En medio de los recuperación, la presentadora explicó a los seguidores lo que le había sucedido. "De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso", dijo.

