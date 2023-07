Alejandra Espinoza recibe emotivo reconocimiento en Premios Juventud Matteo subió anoche al escenario de Premios Juventud para entregar el Premio Ídolo de la Juventud a su mamá. ¡Mira las amorosas palabras que le dedicó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza recibe reconocimiento en Premios Juventud | Credit: Gladys Vega/Getty Images Si alguien brilló anoche en Premios Juventud esa fue Alejandra Espinoza. La carismática presentadora y actriz mexicana no solo fue una de las conductoras del evento, sino que además protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al recibir un importante premio, 'Ídolo de la Juventud', en manos de su hijo Matteo y los integrantes de CNCO, grupo musical que vio nacer en 2015 en el programa de Univision La Banda. "Pudimos comprobar tu increíble y hermosa calidad humana. Siempre nos impresionó tu entrega a todos quienes te rodean con mucha generosidad y alegría. Por ser tan humana te has vuelto un símbolo de integridad, pero también un modelo a seguir. Queremos que sepas que definitivamente para nosotros es un honor hoy estar aquí junto a tu hijo Matteo y poder celebrarte por tu energía, por tu actitud y sobre todo por el ejemplo que siempre nos has dado a todos nosotros", expresaron los integrantes de CNCO antes de que Espinoza subiera al escenario a recoger su premio. Las palabras de su hijo Su hijo Matteo también tuvo palabras para ella. "Mami te amo y te admiro. Y te felicito porque ahora eres un ídolo de la juventud", dijo el pequeño de 8 años sobre el escenario frente a una emocionada Alejandra Espinoza. La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina no pudo evitar emocionarse al recoger el premio ante una multitud que la aclamaba. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza recibe reconocimiento en Premios Juventud | Credit: Gladys Vega/Getty Images "Lo acepto con mucho amor. Te amo mi vida, gracias muchachos. Estoy bien contenta. De verdad que estoy supercontenta, estoy bien emocionada", dijo tras subir al escenario. El emotivo discurso de Alejandra "Estoy en uno de mis lugares favoritos, que es Puerto Rico. Ayer cuando estaba haciendo una entrevista me preguntaron que si recordaba algún momento favorito en estos 16 años de trabajar en Univision y yo les dije uno de mis momentos favoritos fue cuando pisé por primera vez el escenario de La Banda. Y ahora les digo que creo que ahora mi momento favorito es este porque tengo la oportunidad de compartir este Premio Juventud con las cuatro personas que más amo en este mundo, que son mi papá, mi mamá, mi esposo Aníbal y mi hermoso hijo Matteo", dijo visiblemente emocionada. "Muchísimas gracias, gracias Univision, gracias Televisa, gracias a ustedes". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza recibe reconocimiento en Premios Juventud | Credit: Gladys Vega/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora aprovechó la ocasión para enviar un inspirador mensaje a la audiencia. "Vengo de una familia muy humilde en Tijuana donde muchas veces soñé en grande pero siempre pensé que mis sueños no se iban a hacer realidad y ahora les digo a ustedes que están en casa, que están ahí sentados, que me están viendo y que tienen sueños grandes que a lo mejor piensan que no van a poder lograr, les digo sí se puede, les juro que sí se puede, con determinación, con confianza, con esfuerzo, con mucho mérito pueden lograr lo que ustedes quieran". ¡Muchas felicidades Alejandra!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza recibe emotivo reconocimiento en Premios Juventud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.