¡Alejandra Espinoza reaparece por primera vez en redes con su foto más emotiva! La conductora compartió la imagen más esperada tras su grave susto de salud. Además, celebró con los suyos un momento que significa todo en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias se acumulan sobre Alejandra Espinoza. Este viernes Univision confirmaba el regreso de su conductora a Nuestra Belleza Latina, un anuncio que llenó de alegría a sus compañeros y al público. Coincidiendo con la buena nueva, la presentadora se dejó ver por primera vez en sus redes sociales con una imagen realmente enternecedora que llegó directo a los corazones de sus fieles seguidores. "Mi intención siempre es darles puras alegrías", escribió junto a esta instantánea frente al mar y con tres de sus grandes amores: su hijo Matteo y sus papis, sus mayores cómplices. Sus progenitores se han mantenido a su lado durante todo este tiempo para cuidarla y ayudarla en su proceso de recuperación, ya un hecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como en todos los momentos de su vida, los buenos y los menos buenos, ellos han sido su principal roca y su mejor medicina para ir retomando la normalidad y, sobre todo, jamás perder el ánimo. Este sábado, su mami cumple años y Ale la sorprendía junto a su hijo desde primera hora de la mañana ¡y en la cama! cantándole las mañanitas y llevándole torta. "Te amo mamá", escribió. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza La expectación por su regreso mañana domingo al programa que la vio nacer profesionalmente en televisión es enorme. Será recibida con todo el amor y cariño de sus colegas y de ese público que ha estado tan pendiente de su proceso. ¡Bienvenida compañera!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Alejandra Espinoza reaparece por primera vez en redes con su foto más emotiva!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.