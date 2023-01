Alejandra Espinoza responde así a seguidor que la llamó "fea" en grabación en vivo Alejandra Espinoza no se quedó callada cuando un seguidor comentó "qué fea" mientras ella grababa un video live en Instagram. Así le respondió la exreina de Nuestra Belleza Latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza se defendió cuando un seguidor comentó 'qué fea' mientras ella grababa un video live en sus redes sociales. La exreina de Nuestra Belleza Latina no se quedó callada, reporta Univision. En el video, Espinoza hablaba con sus seguidores en vivo mientras se maquillaba y notó un insulto entre los comentarios. La actriz y presentadora mexicana de 35 años le respondió: "Muchas gracias Eric, no hay ningún problema. Lo tomo de quien viene". Inmediatamente, siguió su diálogo con sus fanáticos dejando atrás este mal momento. Sin duda, la actriz de telenovelas como Rubí, Corazón guerrero y El dragón dio una gran lección a sus seguidores sobre el amor propio, sin dejar que esta crítica sobre su físico afectara su autoestima. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Espinoza Credit: (Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision) Espinoza no es la única famosa que ha tenido que enfrentarse a haters y a comentarios negativos sobre su apariencia en las redes sociales. Estrellas como la cantante mexicoamericana Chiquis y la presentadora dominicana Francisca también han sido criticadas en las redes sociales y han sabido lidiar con la presión del bullying cibernético.

