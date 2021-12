Alejandra Espinoza protagoniza película de pasión y suspenso junto a Pedro Capó ¡Mira el avance! Mira el trailer de la película Perfecto anfitrión con Alejandra Espinoza, Pedro Capó, Sandra Echeverría, Laura Alemán y Luis Roberto Guzmán, disponible en la plataforma Pantaya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Alejandra Espinoza sigue brillando como actriz. La exreina de Nuestra Belleza Latina ha cumplido su sueño de actuar en telenovelas y películas. Su más reciente film —que podrás ver en Pantaya— es Perfecto anfitrión, una historia de pasión y suspenso donde comparte créditos con el cantante puertorriqueño Pedro Capó. En la serie tres amigas — interpretadas por Espinoza, Sandra Echeverría y Laura Alemán— llegan a una paradisíaca casa al lado del mar que le rentaron a un guapísimo anfitrión (encarnado por Capó), al que se sienten atraídas. Todo se complica cuando se enteran de que en la zona han desaparecido mujeres. ¿Serán asechadas por un asesino en serie? ¡Las amigas corren peligro! La película aborda el tema del tráfico humano y los feminicidios. El actor Luis Roberto Guzmán también es parte del elenco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el trailer vemos escenas de un apasionado triángulo amoroso. En entrevista con Oscar Petit de El gordo y la flaca (Univision), Espinoza habló de este fascinante proyecto. "Es una producción hecha en Puerto Rico que los va a mantener al filo de su asiento", dijo. "Los vamos a llevar de emoción en emoción y la van a disfrutar". Alejandra Espinoza Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Por su parte, Echeverría añadió al programa: "Fue una filmación muy intensa porque se hizo todo en 13 días. Fue realmente tiempo récord". Alejandra Espinoza Credit: (Lester Cohen/Getty Images for LARAS) Además de presentar Nuestra Belleza Latina, Espinoza ha brillado en varios proyectos de actuación. La estrella mexicana de 34 años también actúa en la película romántica navideña The Magic, y en las telenovelas Rubí y El dragón. Espinoza también protagonizará la telenovela Corazón guerrero.

