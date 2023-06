Exclusiva: Alejandra Espinoza habla de sus grandes amores y sus planes de verano Alejandra Espinoza, quien será una de las conductores de Premios Juventud este año, revela sus planes para este verano y habla de su vida en familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Premios Juventud Alejandra Espinoza Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Alejandra Espinoza será una de las conductoras de Premios Juventud este año. La gala se trasmitirá por Univision el 20 de julio, en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico. "Estoy feliz de que va a ser en Puerto Rico. Lo considero mi segundo hogar, mi esposo es puertorriqueño", dijo sobre el coreógrafo Aníbal Marrero. "Mi niño es MexiRican, mitad puertorriqueño y mitad mexicano", añadió sobre su hijo Matteo, de 8 años. "Estoy feliz de tener la oportunidad de hacer este evento allá", cuenta sobre la Isla del Encanto, donde se celebrarán los 20 años de Premios Juventud. Ya se reveló la lista de nominados, encabezada por Bad Bunny, Becky G, Grupo Frontera, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Rosalía, Shakira y TINI, con 9 nominaciones. A ellos les siguen, con 8 menciones, Camilo, Karol G, Manuel Turizo y María Becerra. Aún no se ha revelado quienes serán los copresentadores de Premios Juventud junto a Espinoza. "Es tan top secret que ni yo misma sé", dice la actriz y presentadora mexicana. "Más adelante les vamos a decir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Espinoza Premios Juventud Credit: Rodrigo Varela/Getty Images ¿Cómo disfrutará este verano? "Para Premios Juventud, que es el 20 de julio, vamos a irnos una semanita antes. Parte de nuestra familia vive en Puerto Rico entonces vamos a irnos una semanita antes para estar ahí con ellos, para disfrutar de la isla", dice Espinoza, de 36 años. "Tenemos varios viajes pendientes, vamos a ir a Barcelona. Vamos a un montón de lugares en el verano. "Antes viajábamos mucho durante el año, nos tomábamos una semanita en enero, pero ahora con Matteo en la escuela no podemos hacer nada y todos los viajes que queremos hacer se concentran en el verano. Vamos a estar viajando mucho ahora que Matteo está de vacaciones, incluyendo un crucero, vamos a un viaje con mis papás, vamos para Italia". La presentadora habló de sus grandes amores. "Para mí Aníbal y Matteo son mi vida entera. Todo lo que hago lo hago siempre con ellos en mente, siempre pretendiendo que se sientan orgullosos del trabajo que la esposa de Aníbal y la mamá de Matteo está haciendo en televisión", afirma la exreina de Nuestra Belleza Latina. Espinoza asegura que su hijo ve su fama y su rol ante las cámaras como algo muy normal. "Matteo como que no se da cuenta, para él ha sido parte de su vida desde que nació, no se da a la idea de que su mamá trabaja en televisión, es un trabajo normal para él", dice. "En casa soy su mamá: la que lo despierta, la que lo baña, la que le hace desayuno, almuerzo, cena, la que lee con él, la que hace las tareas. Él sabe que mi prioridad siempre va a ser ser su mamá, más allá de ser una persona que trabaja en televisión".

