Alejandra Espinoza, en exclusiva: "Teníamos un plan B si mi hijo no se adaptaba a México" La actriz mexicana cuenta a People en Español como está siendo su experiencia viviendo en México mientras graba como protagonista la telenovela Corazón guerrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza lleva desde principios de año residiendo en México mientras graba Corazón guerrero, telenovela que marca su debut como protagonista. La carismática actriz y conductora mexicana se ha adaptado muy bien a su nueva vida en el país a pesar de que las jornadas de grabación del melodrama están siendo muy extensas. "Nos hemos adaptado muy bien [como familia]", cuenta Espinoza en entrevista con People en Español. "Yo sabía a lo que venía desde el momento en que me llega la propuesta, o sea sabíamos que iba a ser de lunes a viernes, que sabía a la hora que me iba pero no a la hora que regresaba, y así ha sido, por lo que no ha sido ninguna sorpresa, lo teníamos muy claro". La que fuera ganadora de la primera edición de NBL reconoce que le da "mucha tranquilidad" saber que su esposo se queda la mayoría de las veces bajo el cuidado de su hijo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Nadie mejor que él. Mi esposo lo cuida yo creo que hasta mejor que yo. Es un muy buen papá y nos sentimos superbien", asevera Espinoza. Yo venía con mucho susto porque la gente me había dicho un montón de cosas de tener miedo y todo ese rollo, pero no. México es hermoso y la gente es espectacular — Alejandra Espinoza La presentadora admite que para ella era muy importante que su hijo pudiera adaptarse a México y, sobre todo, que le gustara su nueva escuela y se sintiera cómodo. "Si no, teníamos un plan B, el plan B si el niño no se adaptaba y si al niño no le gustaba era mi esposo y mi niño se iban para Los Ángeles y yo me quedaba acá y nos veíamos de repente algún que otro fin de semana porque para nosotros lo más importante siempre es que el niño esté tranquilo; sin embargo, Matteo está muy bien, está muy cómodo, está muy a gusto", cuenta. "La verdad es que nos hemos adaptado muy bien. Yo venía con mucho susto porque la gente me había dicho un montón de cosas de tener miedo y todo ese rollo, pero no. México es hermoso, la gente es espectacular, la gente es bien amable, es bien atenta. Es una chulada de verdad". "Nos gustaría tener alguna residencia ya en algún tiempito [en México]" — Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tan buena está siendo su experiencia en México que confiesa que "en algún momento" de sus vidas les gustaría "comprar algo aquí" para poder pasar temporadas en el país. "Nos gustaría tener alguna residencia ya en algún tiempito", revela.

