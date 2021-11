Alejandra Espinoza pide ayuda en las redes sociales tras sufrir la pérdida de su mascota El perro de la carismática presentadora mexicana lleva varios días en paradero desconocido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza en un ensayo de NBL | Credit: UNIVISION Aunque por motivos muy diferentes al problema de salud que sufrió a principios de octubre y que la llevó a permanecer varios días hospitalizada, esta semana tampoco ha sido especialmente fácil para Alejandra Espinoza. La carismática conductora mexicana sufrió hace apenas unos días la pérdida de un miembro muy importante de su familia: su mascota Aquiles. El perro, que estaba bajo el cuidado sus padres en el estado de California, se salió esta semana de la casa de sus progenitores sin que hasta el momento hayan podido dar con su paradero. Preocupada, la también actriz hizo uso recientemente de las redes sociales, donde la siguen millones de personas, para pedir la colaboración de sus seguidores en su búsqueda. "Hace 2 días Aquiles, nuestro perro, se salió de la casa de mis papás, quienes me lo estaban cuidando, en Chula vista C.A. Teníamos la esperanza que regresara pero aun no lo hace. Tiene name tag y chip. Ya lo busqué en diferentes perreras y nada", explicó Alejandra. Alejandra Espinoza Aquiles, mascota de Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Si de casualidad alguien sabe algo les agradecería muchísimo la información. Es muy cariñoso y amigable, no me extrañaría que esté en casa de alguien", concluyó su mensaje. Esta no es la primera vez que se escapa el perro, pero nunca se había perdido en esa zona. "Es que la verdad no se aguanta", reconoció la presentadora. Aquiles Aquiles, mascota Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Numerosos famosos no tardaron en replicar su mensaje a través de las diferentes redes sociales, como fue el caso del también conductor de Univision Borja Voces. "¡Familia en California! Miren las fotos please", compartió el copresentador de Edición Digital de Univision y corresponsal de Primer impacto (Univision). Borja Voces Credit: Instagram Si vives en California y lo ves no dudes en contactar con Alejandra.

