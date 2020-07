Alejandra Espinoza recuerda su peor momento en Nuestra belleza latina

“Lo único malo que hubo durante toda la temporada, creo que fue el día de la semifinal que se nos hizo la pregunta final y yo me quedé sin palabras, no contesté. Vi a mi familia, me puse a llorar, y bueno, es un recuerdo que no es de los mejores que tengo de Nuestra belleza latina”.

“Lo mejor fue curiosamente ese mismo día. No contesté la pregunta y me fui para atrás, me di por vencida y dije ‘¡no voy a salir!, ¿para qué voy a salir si ya no voy a ganar?’. Todo el mundo tuvo que parar grabación, todo el mundo diciéndome ‘tienes que salir’”, dijo. "Y entre todo el mundo estaba Aníbal, y yo me acuerdo que la persona que a mí me hizo salir otra vez al escenario fue Aníbal; todas las cosas bonitas que me dijo, y yo le escuchaba hablar y solamente lo veía, y con el tiempo me di cuenta de que así era. A mí me gustaba Anibal desde que estábamos en Nuestra Belleza Latina, era mi coreógrafo y no me acuerdo, las palabras que utilizó, yo solamente recuerdo su mirada”.