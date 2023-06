Así es por dentro la casa que compró Alejandra Espinoza en Orlando La conductora mexicana se encargó personalmente de decorarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza y su esposo, el creativo y director artístico Aníbal Marrero, viven desde hace varios años en Los Ángeles, donde han formado un bello hogar junto a su hijo Matteo, de 8 años. La pareja cuenta ahora además con una segunda vivienda en Orlando, Florida, una propiedad que decidieron comprar recientemente con fines de negocio ya que la van a poner en Airbnb. Siempre activa en las redes sociales, la carismática conductora y actriz mexicana no tardó en mostrar el interior de su nueva casa a sus incondicionales seguidores por medio de su página de Facebook, donde realizó un tour por cada uno de los rincones de la vivienda. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent "La casa estaba vacía obviamente y yo quería contratar a alguien que me decorara la casa porque la verdad es que no sabía en qué momento iba a encontrar el tiempo para decorarla", explicó la que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. La presentadora, quien condujo recientemente junto a Adal Ramones el programa Mi famoso y yo, terminó encontrando el tiempo, por lo que finalmente se encargó de decorarla personalmente. Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza "Hace como dos o tres semanitas más o menos vine a comprar los muebles básicos, el comedor, la sala… Entonces les quiero enseñar, ya terminé [de decorarla]", señaló. Espinoza Credit: Facebook Espinoza "No es una casa gigante", aclaró antes de comenzar a mostrarla, "pero es una casa bien que tiene su sala, su comedor, su cocina… Tiene cuatro cuartos y tres baños". Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo lo que van a ver lo he puesto yo solita", presumió con orgullo Espinoza, quien solo en Instagram cuenta con casi 4 millones de seguidores. Mira el video Aunque es una casa muy bonita que está equipada con todo lo necesario para poder vivir cómodamente en ella, su gran atractivo reside sin duda en su ubicación. "Estamos como a 10 minutos del parque de Disney, así que es fabuloso", dijo la presentadora.

