Alejandra Espinoza muestra el progreso del estado de su cara tras su grave problema de salud Todavía bajo cuidados y revisiones médicas, la conductora sintió mucho no poder estar más presente en redes y enseñó las mejorías de su rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los últimos días no han sido los más activos en las redes sociales para Alejandra Espinoza. Así mismo lo reconocía en sus historias de Instagram a sus más de 3 millones de seguidores. Aunque está de regreso en Nuestra Belleza Latina, la conductora sigue inmersa en revisiones médicas ya que todavía está en proceso de recuperación. Desde su carro, camino al doctor, dio un pequeño parte informativo de cómo está y, especialmente, de cómo avanza su rostro, parte del cual quedó paralizado tras sufrir su grave susto de salud que la llevó al hospital. "No he estado con el mejor estado de ánimo para hacer videitos", explicó camino al endocrinólogo. "Ya está empezando a reaccionar mucho más mi cara", expresó mostrando el lado del rostro afectado. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza "Yo sé que ustedes a lo mejor no lo notan mucho pero yo soy la me que conozco y yo sé cómo está la cosa", informó al respecto. "Me he estado dando terapias y ahí la llevo, poco a poquito", prosiguió en su aparición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sin duda, uno de sus mensajes más importantes iba dirigido a todas las personas que le han mandado mensajes de amor, apoyo y bendiciones. Han sido fundamentales para sentirse mejor y ayudarla en este duro proceso. Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza Siempre con el apoyo de sus padres, su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo, Alejandra ha encontrado las fuerzas para tener aún más fe y atajar esta complicada etapa que le ha tocado vivir. Todo el amor y la mejor energía del mundo para ella y su familia.

