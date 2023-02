Alejandra Espinoza comparte memorable momento vivido en su comunidad religiosa con su pastor "Pensé que eras católica", le escribió una de sus seguidoras al ver su publicación en redes. "No importa la religión, es tu relación con Dios lo realmente importante", aseveró la conductora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus looks, sus diferentes proyectos, los momentos familiares junto a su esposo e hijo… Alejandra Espinoza comparte muchos aspectos de su vida, tanto personales como profesionales, a través de las redes sociales, donde solo en Instagram supera los 3 millones y medio de seguidores. Lo que no suele ser tan habitual es que la carismática conductora y actriz mexicana publique momentos relacionados con su vida religiosa. Este jueves, sin embargo, hizo una excepción y compartió con todos sus seguidores un emotivo instante vivido en su iglesia. "Ayer fue uno de esos días donde Dios habló y con todo el corazón en él confío. Gracias pastor Jake Sweetman y a toda la hermosa comunidad de C3 Los Ángeles por hacer de ayer un día memorable", escribió la ganadora de la primera edición de NBL junto a la instantánea en la que aparece en compañía de su esposo Aníbal Marrero y su pastor en su comunidad religiosa. La publicación, como era de esperarse, no pasó desapercibida entre sus seguidores. "Pensé que eras católica", comentó una de sus seguidoras. Siempre pendiente de lo que le escriben, Alejandra no tardó en responder. "No importa la religión, es tu relación con Dios lo realmente importante", aseveró. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images ¿Qué es C3 Los Ángeles? C3 Los Ángeles es una iglesia que busca "hacer una diferencia en la vida de todas las personas que busquen una relación verdadera y auténtica con Dios a través de la creencia de que su hijo, Jesucristo, murió y resucitó para que todos los hombres y mujeres pudieran vivir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En C3 Los Ángeles existimos para ayudar a las personas a conocer a Dios personalmente, encontrar la libertad de su pasado a través del poder de la relación, descubrir su propósito a través del servicio y crecer en su capacidad para liderar a otros. Cada uno de estos tiene como objetivo ayudar a las personas a experimentar las promesas centrales de Dios de salvación, libertad, redención y, en última instancia, cumplimiento", se puede leer a través de su página de Facebook. C3 Los Ángeles es parte de un movimiento internacional de iglesias, C3 Church Global, "centradas en Cristo, impulsadas por el Espíritu y por la conexión".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza comparte memorable momento vivido en su comunidad religiosa con su pastor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.