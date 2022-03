Alejandra Espinoza envía emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Matteo: "Vamos por un millón de sonrisas más" Alejandra Espinoza ha querido celebrar a su hijo con un emotivo mensaje que ha tocado el corazón de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Matteo llegó a la vida de Alejandra Espinosa todo cambió para mejor. Ahora que el pequeño ha cumplido 7 años, la actriz ha querido celebrarlo con un emotivo mensaje que ha tocado el corazón de sus seguidores. "Qué GRAN experiencia han sido estos últimos 6 años", dijo la actriz este jueves. "Por él me parto en dos, tres o hasta diez y lo hago con gusto y sin quejarme". "Ser su mamá es toda una experiencia, un niño feliz, con carácter, sencillo, sensible, compasivo, amable, amante de la naturaleza y de los animales, no hace berrinches, le gusta despertar temprano para hacer hiking, NUNCA se levanta de malas, lo puedes llevar a su restaurante favorito o comer sándwiches en el parque y va a estar igual de feliz", añadió. Espinoza también confesó que mientras escribía el mensaje se llenaba de emoción. "Escribo esto y de verdad me emociono porque la verdad es que Dios me mandó una chulada de plebe", dijo. "El viernes cumple 7 y sé que la vida con él solo se puede poner mejor💫 vamos por un millón de sonrisas más mi niño. Como siempre mi deseo para ti es simple, Que seas FELIZ", le deseó al pequeño. Alejandra Espinoza Credit: Instagram/ Alejandra Espinoza De inmediato muchos fueron los mensajes de felicitación para el pequeño en la publicación de su mami, entre ellos varios famosos. "Feliz cumpleaños! 🥳🥳🥳🥳🥳👏👏", dijo Clarissa Molina. "Por qué crecen tan rápido??? 😩 ¡Feliz día a tu bebé!!", comentó Pamela Silva. Asimismo, Francisca Lachapel dijo: "Dios te bendiga Mateo hermoso! Feliz cumpleaños 😍". Chiquis Rivera fue otra de las que lo felicitó: Mi niño guapoooooooo 😍😍😍😍 Happy Birthday to the cutest boy", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michel Galván tampoco perdió la oportunidad de desearle lo mejor: "Feliz cumple Mateo 😍 eres la respuesta de las oraciones de tus papis! Te queremos".

Alejandra Espinoza envía emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Matteo: "Vamos por un millón de sonrisas más"

