Alejandra Espinoza revela "horrible experiencia" durante las grabaciones de Corazón guerrero ¡No todo es color de rosas! Alejandra Espinoza habló de la horrible experiencia que vivió en el primer día de grabaciones de Corazón guerrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza en la alfombra de Premio lo nuestro 2022 Alejandra Espinoza en la alfombra de Premio lo nuestro 2022 | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision A su paso por la alfombra de Premio lo nuestro 2022, Alejandra Espinoza compartió lo mal que lo pasó el primer día de grabaciones de Corazón guerrero, su primer protagónico de telenovela junto con Gonzalo García Vivanco, Gaby Spanic y Altair Jarabo. "Yo había trabajado en otras producciones de memoria y me habían dicho 'no, aquí tienes que usar apuntador', estuve practicando con un coach que contraté en Miami", dijo. "Entonces cuando llego ahí, mi coach me dijo: 'No te memorices las líneas porque si te las memorizas y después te las están diciendo por el apuntador, no va a fluir'; entonces, dije ¡ah, bueno! Pues no me las voy a memorizar, voy a saber la idea, voy a entender perfectamente el texto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer día de grabación fue "el más horrible" de todos "Llegamos al primer día de grabación, el primero, el más horrible de todos, porque es donde más nervios tienes. Llego yo y es como que '¡ah no!, vamos de memoria', me dice Gonzalo, que es mi compañero, y yo '¡nooo!', y me dice '¡sí, sí, vamos de memoria', y yo ¿cómo que vamos de memoria?". "Pues yo llego en el primer día de trabajo sin saberme las líneas, entonces me las tuve que aprender al momento, estaba más nerviosa que nunca, la pierna no me dejaba [de temblar]". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, Ana Martín y Gonzalo García Vivanco en las grabaciones de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent "Fue horrible!, y luego [Gonzalo] se estaba comiendo un tamal de fresa y me dice '¿quieres?', y yo ¿cómo voy a querer ahorita? ¡Tenía el estómago aquí! (dijo agarrándose el cuello) ¡Horrible!!!". ¿Fue tu novatada?"¡Full novatada! Ése primer día fue horrible, pero los demás ya fueron fluyendo, ya llevamos cinco semanas de trabajo y la verdad es que estoy muy contenta". Alejandra celebrará cumpleaños y estreno en tierra azteca Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco y Altair Jarabo en Corazón guerrero | Credit: Instagram Palomera Group "En México, Corazón guerrero arranca el 28 de marzo, que es un día después de mi cumpleaños y aquí en Estados Unidos más adelante les voy a compartir la fecha, pero ojalá y la apoyen, creo que es una historia muy bonita que les va a encantar a todos".

