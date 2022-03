¡Imparable! Alejandra Espinoza alcanza importante logro en su carrera como actriz La carismática actriz y conductora mexicana recibió una prenominación como 'Mejor Interpretación Femenina de Reparto' en los Premios Platino del Cine Iberoamericano por su participación en la película Perfecto anfitrión. Su esposo, Aníbal Marrero, fue el primero en celebrar la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La que tiene talento, tiene talento. La carrera como actriz de Alejandra Espinoza no ha hecho más que empezar y ya le está reportando frutos a la carismática conductora mexicana de TelevisaUnivision. Con gran emoción y una inmensa felicidad que era difícil de ocultar, la que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina compartió este martes a través de las redes sociales la prenominación que recibió como 'Mejor Interpretación Femenina de Reparto' en los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano por su participación en la película Perfecto anfitrión. "Estoy bien contenta, emociónense conmigo y también sorpréndanse conmigo. Pasen a ver la siguen imagen", expresó emocionada Espinoza a través de sus historias de Instagram. Si la actriz, quien graba en México como protagonista la telenovela Corazón guerrero junto con Gonzalo García Vivanco, Ana Martín, Natalia Esperón y un gran elenco, no pudo contener la emoción al enterarse de la noticia, su esposo, Aníbal Marrero, no se quedó atrás. Espinoza Alejandra Espinoza, prenominada como 'Mejor Interpretación Femenina de Reparto" los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano | Credit: Premios Platino El director artístico de NBL no tardó en mostrar su orgullo ante el nuevo logro profesional de la conductora a través de su cuenta de Instagram, donde le dedicó unas emotivas palabras. "Orgulloso de esta nominación para Premios Platino. Tienes talento, luz y belleza por dentro y por fuera. Pero, sobre todo, trabajaste y estudiaste mucho para cosas como esta", compartió. "Este es solo el principio. Te amo Luli, eres nuestra ganadora", concluyó su mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Perfecto anfitrión, película de suspenso en la que también participan Sandra Echeverría, Pedro Capó y Luis Roberto Guzmán, está disponible en la plataforma de streaming Pantaya. El largometraje, que se rodó en locaciones como Guaynabo y Piñones, Puerto Rico, cuenta la historia de tres amigas que deciden pasar un fin de semana en Puerto Rico para olvidar sus problemas sentimentales. Sin embargo, las vacaciones dan un giro inesperado cuando comienzan a sospechar que el anfitrión está relacionado con unas misteriosas desapariciones.

