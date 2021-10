Alejandra Espinoza lleva varios días hospitalizada. Habla su esposo El coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero habló este miércoles a través de las redes sociales sobre el 'difícil' momento que atraviesan como familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Alejandra Espinoza no atraviesa su mejor momento a nivel de salud. Sin dar muchos detalles sobre lo sucedido, el esposo de la carismática presentadora mexicana dio a conocer este miércoles a través de las redes sociales que la conductora del programa de telerrealidad Nuestra Belleza Latina (Univision) se encuentra hospitalizada desde hace varios días. "Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale. Ella lleva internada unos días en el hospital. Ha sido difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control. Ya pronto estará con nosotros", escribió el coreógrafo puertorriqueño por medio de su perfil de Instagram, donde tiene 300 mil seguidores. Aníbal, quien también trabaja en Nuestra Belleza Latina –en su caso detrás de cámaras–, reconoció que en este momento el "malestar más grande" de Alejandra es "no poder estar" con su hijo Matteo, quien en marzo de este año cumplió sus primeros 6 añitos de vida. "Lo demás Dios lo tiene en sus manos. Gracias a todos", concluyó su mensaje. Alejandra Espinoza Credit: Instagram Aníbal Marrero Aunque no se ha dado a conocer la causa de su ingreso hospitalario, la carismática conductora informó hace unos días a través de un video que compartió desde su página de Facebook que estaba batallando con un problema hormonal que ya había puesto en manos de un médico con el fin de saber con exactitud qué es lo que le sucede para actuar en consecuencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En unas cuantas semanitas les voy a contar exactamente lo que es cuando ya me haya hecho los exámenes de sangre y les voy a contar porque yo creo que muchas mujeres pasamos por eso y ni sabemos. Por ahora [el médico] me dijo que tengo que alimentarme superbien [y] tratar de llevar así como una vida saludable y balanceada", explicó entonces. Emotivo mensaje Si bien no ha dado hasta el momento ninguna declaración al respecto, Alejandra sí publicó este miércoles en sus historias de Instagram una emotiva imagen desde el hospital en la que aparece sosteniendo un tierno mensaje que le hizo llegar su primogénito. Alejandra Espinoza Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Te amo mamá. Eres la mejor mamá del mundo", reza el escrito.

