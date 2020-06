Conoce a Haydee, la hermana de Alejandra Espinoza que contra el coronavirus Haydee, es la mayor de las cinco hermanas de la exreina de belleza. Te contamos porqué es digna de admiración. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza siente una gran admiración y respeto por su hermana mayor, Haydee, quien trabaja de enfermera en un hospital de Tijuana, México, con pacientes de coronavirus y ella misma cayó contagiada junto a dos miembros de su familia. A principios de mayo, Espinoza dedicó un conmovedor mensaje a su hermana en el que destacó la fortaleza y la valentía que la caracteriza en la difícil labor de ayudar a los más necesitados en tiempos de pandemia. “Les presento a Haydee la mayor y más valiente de mis hermanas, es parte de la comunidad de enfermeros que están arriesgando sus vidas actualmente para salvar la de las demás. No saben cuánto admiro su dedicación y fuerza”, comentó en su cuenta de Instagram al tiempo que solicitó donaciones para la campaña Healing Hands de Aveno. Para Haydee, su trabajo no ha sido fácil y, según contó el domingo en una entrevista en Sal y pimienta (Univisión), ha tenido que hacer frente a difíciles experiencias como la de haber contagiado a su esposo e hijo o ver morir a pacientes que apreciaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que Alejandra comparte lo fundamental que es para ella su familia. “En la vida lo más importante no es lo que tenemos, sino a quien tenemos y yo las tengo a ustedes, las amo con todo mi corazón”, escribió en Instagram sobre sus hermanas (de mayor a menor), Haydee, Cynthia, Martha, Rosa, Alejandra y Damaris. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

