Alejandra Espinoza se defiende y aclara si habló o no con Thalía en Premio Lo Nuestro

By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que "no pasó nada". Eso es lo que asegura Alejandra Espinoza ante el runrún de que ella y Thalía no se hablaron durante su reciente labor en Premio Lo Nuestro, de Univision. Las bellas mexicanas hicieron de anfitrionas al lado del cubano Pitbull en la ceremonia que tuvo lugar el pasado 14 de enero en Miami. Y las malas lenguas no tardaron en señalar que entre ellas no hubo mucha química. Sin dejar pasar los hechos por alto, Raúl "El Gordo" De Molina, aprovechó la visita de Espinoza a su show de El Gordo y la Flaca (Univision) para aclarar de una vez por todas lo que ocurrió en tres ambas. "¡No pasó nada!", aseguró la mamá del adorable Matteo Marrero entre risitas nerviosas. "Yo me entero de todo esto porque lo estaban comentando. A mí ella me mandó un mensaje por Instagram super buena anda diciéndome: ¡Ay, vamos a estar juntas, qué cool! El Gordo no quitó el dedo del renglón y siguió presionando, a lo que ella contestó: "Estuvimos juntas un ratito que fue al final. No coincidimos en ensayos. Estábamos separadas, de verdad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego el conductor quiso ahondar en la materia destacando el hecho de que recientemente Ale hizo su debut como actriz en el remake de Rubí, al lado de la sobrina de Thalía: Camila Sodi. "¿Tampoco se hablase mucho con ella?", preguntó. Y ahí Ale sacó las uñas para defenderse con fuerza: "A ver, no yo no tuve escenas con Camila tampoco…les voy a decir algo: De mi parte y de mí yo, como Alejandra Espinoza, a mí nunca me trataron mal ni Camila, ni Thalía ni nadie. Tuve dos o tres escenas con Camila no coincidimos nunca. Con quien coincidí fue con José Ron", aclaró. Curiosamente, cuando el show subió su clip en redes, muchos comentaron el post y coincidieron con la versión de que entre ambas no hubo química. "Sí hay algún rollo entre ellas, el rollo lo debe de tener Alejandra porque Thalía la sigue y Alejandra no sigue a Thalía", señaló una usuaria de Instagram. ¿Será?

