Alejandra Espinoza rompe el silencio sobre la misteriosa enfermedad que la llevó al hospital Momentos de incertidumbre sobre las condiciones de salud por las que atraviesa Alejandra Espinoza luego de ser internada de emergencia estuvieron presentes. Ahora, es la propia presentadora quien explica su situación clínica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Momentos de angustia ha vivido la familia de Alejandra Espinoza desde que la ingresaron al hospital hace unos días. Lo ocurrido había resultado un misterio para toda la familia porque se señalaban diversas causas de su condición de salud. Se decía que era una parálisis facial, luego un derrame cerebral. Tras practicarle diversos estudios, los médicos descartaron ambas hipótesis. Ahora, es la propia presentadora del programa de telerrealidad Nuestra Belleza Latina quien habló sobre lo que le ocurre desde su cama en el hospital. "Quiero agradecerles porque sé que me han mandado muchos mensajes", así inicio un video que dio a conocer en su cuenta de Facebook. "Han sido días de verdad, bien, bien difíciles; de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre", continuó. "Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis, después descartaron la parálisis". La exreina de belleza relató lo ocurrido. "De repente se me fue la cara de lado; llegué con una parálisis facial aquí al hospital. Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso", explicó. "El neurólogo pensó que tenía esclerosis múltiple. De verdad mi cabeza estaba… no tienen idea. De ayer a hoy no tienen idea lo horrible que fue", agregó. "Pero, gracias a Dios, no fue nada de lo que ya les mencioné. No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho". La también actriz dio a conocer que los resultados de los diversos estudios fueron alentadores. "Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos", dijo. Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, conductora de Nuestra Belleza Latina | Credit: UNIVISION SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se acaba de ir mi neurólogo y me dio muy buenas noticias, y me siento muchísimo más tranquila. Aparentemente me van a dar de alta ahorita o si no mañana", reveló. "Estoy haciendo este video porque estoy, gracias a Dios, bien, y a punto de salir". Alejandra Espinoza informó que su esposo Anibal Marrero no se había despegado de su lado y que "estoy muy contenta porque voy a ver a [mi hijo,] Matteo". Reiteró su agradecimiento a todas las personas que han estado orando por ella y le han mandado buenos deseos.

