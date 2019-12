Las vacaciones de Alejandra Espinoza y su familia por Europa By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Alejandra Espinoza La presentadora mexicana Alejandra Espinoza se fue de vacaciones con su familia al Reino Unido, Francia, Austria, Hungría y la República Checa. ¡Mira sus fotos! Empezar galería Una reina en el Palacio Buckingham Image zoom IG/Alejandra Espinoza "Llegamos sin avisar y pues su majestad la reina no estaba🤷🏻‍♀️ #ParaLaProxima #Jk", compartió la presentadora y ex reina de Nuestra Belleza Latina. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Muy cariñosos Image zoom IG/Alejandra Espinoza Su esposo, Aníbal Marrero, fue una pieza clave en las vacaciones familiares. 2 de 11 Applications Ver Todo Todos juntos Image zoom IG/Alejandra Espinoza "De verdad verdad estoy muy feliz😬 todos los días se trabaja duro para tener momentos como estos❤️", expresó la presentadora. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Sus vacaciones en un meme Image zoom IG/Alejandra Espinoza "😒Levanta la mano si te identificas?", preguntó la mexicana. 4 de 11 Applications Ver Todo Amor a la francesa Image zoom IG/Alejandra Espinoza "mi amor ❤️", escribió Espinoza. 5 de 11 Applications Ver Todo En Austria Image zoom IG/Alejandra Espinoza "Enamorados de Vienna 😍 #viennaaustria #vienna #familytrip #happy #family #inlove", publicó la también actriz. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Selfie familiar Image zoom IG/Alejandra Espinoza Espinoza disfrutó de sus vacaciones junto a su esposo e hijo Matteo, y sus padres. 7 de 11 Applications Ver Todo Excursión en carroza Image zoom IG/Alejandra Espinoza El grupo también disfrutó de un paseo en carroza en Viena, Austria. 8 de 11 Applications Ver Todo ¡Beso, beso, beso! Image zoom IG/Alejandra Espinoza Padre, hijo y mami se colmaron de besos durante sus vacaciones europeas. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Padre e hijo Image zoom IG/Alejandra Espinoza Con una imponente Budapest de trasfondo, padre e hijo destilaron felicidad. 10 de 11 Applications Ver Todo En Praga Image zoom IG/Alejandra Espinoza "Pero es que prague es prague😍", compartió la presentadora. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

