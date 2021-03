Así festejó Alejandra Espinoza su 34 cumpleaños: ¡tremenda sorpresa! La presentadora arrancó la celebración en la mejor compañía y con un espectacular regalo que le emocionó especialmente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tiene mucho que celebrar. Alejandra Espinoza cuenta con una familia maravillosa, un trabajo que ama y una salud de hierro. Todo eso y mucho más es lo que ha festejado en uno de los días más importantes de su vida, el de su 34 cumpleaños. La conductora mexicana compartió la primera de las muchas sorpresas y regalos que la conmovieron hasta casi las lágrimas. Desde Miami pudo sentir más que nunca el calor de su tierra y sus raíces. A su lado, sus dos amores, su hijo Matteo y su esposo Aníbal Marrero, quienes fueron los primeros en agasajarla con besos y abrazos. Orgullosa de la familia que ha creado, la presentadora de Univision compartió unas imágenes entrañables junto a los invitados a su fiesta: su peque y su marido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tiempos de COVID-19 impiden que se pueda hacer algo multitudinario pero no impiden festejar en casa a lo grande, como hicieron ellos. Alejandra Espinoza Image zoom Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza Además de los suyos, compañeros y amigos del medio le dedicaron publicaciones de lo más cariñosas en este día. Mensajes y fotos cargadas de cariño que demuestran el afecto que sienten por Ale. "Que sigas siendo esa luz que ilumina el espacio donde quiera que llegas", le expresó Clarissa Molina. "¡Felicidades mi Ale hermosa! Brindemos por un nuevo año y los que están por llegar", le deseó Lili Estefan. Clarissa Molina Image zoom Clarissa Molina | Credit: IG/Clarissa Molina ¡Todo lo mejor en este y todos los días venideros. Qué cumplas muchos más!

