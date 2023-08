Alejandra Espinoza pone en su lugar a quienes opinan más de la cuenta: "Está muy feo, está bien mal" La conductora hizo un directo para expresar, firme y contundente, su opinión ante lo sucedido en las últimas horas en las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La transparencia y sinceridad son las dos características a las que Alejandra Espinoza no está dispuesta a renunciar en su vida. Por mucho que las redes formen parte importante de su día a día como comunicadora y personaje público, no piensa dejar de ser quien es para quedar bien. Por eso aplaude a quienes, como ella, hablan de frente, guste o no lo que digan. Así lo expresó en una carta abierta a sus seguidores hace días y así lo ha vuelto a hacer en este video. Este viernes, la conductora hacía un en vivo en su perfil de Facebook donde ponía en su lugar a quienes arremetieron contra los músicos Yaritza y su esencia, quienes recientemente estuvieron en México e hicieron una crítica al país. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Alejandra Espinoza Concretamente, a la comida y el ruido. "No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno", dijeron sin malicia, dando simplemente su opinión. Las críticas, amenazas, insultos y ataques en las plataformas digitales sobrepasaron todos los límites. Algo que hizo que Alejandra expresara su opinión y pusiera en su lugar a quienes no saben respetar la diferencia. "Pocas veces la gente de verdad dice lo que piensa, especialmente en este medio tan horrible. Ahora tenemos que quedar bien con todo el mundo. '¡Sí, me encantó! Lo disfruté mucho, qué fabuloso'. Noooo. ¡Yo soy mexicana, pero no a todo el mundo le tiene que gustar México!", dijo molesta. "Podría no gustarle, ¿y cuál es el problema? Este mundo está tan filtrado... Si no les gusta la comida mexicana, ¿cuál es el problema?", explicó. "¿Cuál es el show? ¿Qué quieren que se calle o digan que le gusta si no le gusta? Me agobia que la gente sea tan panchera", prosiguió. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La banda, formada por tres adolescentes americanos de origen mexicano, se vio obligada a pedir disculpas públicas. "Está bien feo que te hagan retractarte por algo que piensas. A veces no utilizamos las palabras correctas pero no hay por qué crucificar a alguien. Estamos bien mal, estamos mal como sociedad, buscando que alguien flaquee un poquito para ir a atacar. No podemos ser así", continuó Espinoza.

