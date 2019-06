Alejandra Espinoza presume de sus nuevos senos: "Parecen más grandes de lo que son, [pero] se los juro no son tan grandes"

Hace aproximadamente un mes Alejandra Espinoza aprovechó un viaje de trabajo a Colombia para visitar a un reconocido cirujano del país y operarse los senos, una cirugía que tenía pendiente de realizarse debido a que ya habían pasado 10 años desde que se puso sus primeros implantes. No fue hasta ayer, sin embargo, que la presentadora se animó a hacer pública la noticia.

“Yo sé que les había dicho que me iba a operar las bubis, no porque quería sino porque ya habían pasado 10 años desde que me las operé la primera vez y, aunque no parecía, tenía implantes entonces me los tenía que cambiar y efectivamente me los cambié, así que estoy estrenando bubis”, contó la guapa modelo mexicana a través de un video que compartió en Youtube.

Además de cambiarse los implantes, la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina aprovechó la cirugía para corregir el ‘hoyo’ que le dejaron hace una década en el centro de los senos y que hacía que se le notaran ‘mucho’ los huesos que tiene en esa parte del cuerpo.

“No sé si ustedes se acuerdan que yo tenía como un hoyito en el centro de las bubis que me había quedado y la verdad es que no me importaba, pero el doctor me dijo que eso se podía corregir. Entonces cuando me operan me lo corrigen”, explicó Espinoza.

Aunque a primera vista parecen más grandes, la presentadora dejó claro que el tamaño de los implantes es el mismo que el que le pusieron hace una década, solo que ahora lucen mejor.

“El tamaño de la prótesis es igual, simplemente están más juntitas que antes, entonces ahora visualmente no se ve igual. Ahora que están juntitas se ve más bonita la ropa”, aseguró.

“Parecen más grandes de lo que son, [pero] se los juro no son tan grandes”, agregó.