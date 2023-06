Alejandra Espinoza y su esposo se compran una casa en Orlando: "Queda como a 10, 15 minutos de Disney" La conductora mexicana compartió los detalles de su nueva casa a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza no solo es uno de los rostros más queridos y populares de la televisión hispana. La conductora y actriz mexicana, quien supera los 3 millones y medio de seguidores en Instagram, también tiene uno de los matrimonios más estables del medio artístico. La protagonista de la telenovela Corazón guerrero, que finalizó recientemente por Univision, conoció a su príncipe azul, el director y creativo artístico Aníbal Marrero, en 2007 mientras participaba en la primera edición del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. Ambos se casaron en 2011 y tres años después nació el fruto de su amor, su hijo Matteo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo | Credit: Instagram Anibal Marrero "Siempre fuimos muy buenos amigos y yo creo que la clave del éxito de nuestra relación es que iniciamos como amigos", contaba años atrás la conductora a Univision. Aunque pasan muchos meses del año en Miami o México por motivos de trabajo, Espinoza y Marrero han establecido su hogar en Los Ángeles, donde tienen una hermosa casa. "No hay forma de explicarte lo grande que eres para mí. Amo mi vida a tu lado", eran las románticas palabras que dedicaba el director artístico a la conductora meses atrás desde su perfil de Instagram, donde cuenta con algo más de 300 mil seguidores. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo | Credit: Instagram Anibal Marrero Nueva casa Alejandra y su esposo decidieron recientemente comprarse una nueva vivienda. La conductora hizo días atrás un en vivo desde su página de Facebook mostrando cómo la habían decorado. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Alejandra Espinoza La nueva casa está ubicada en Orlando. "Queda como 10, 15 minutos de Disney, como a 25 de Universal, está supercerquita de todo, muy cerca del aeropuerto también", contó Espinoza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Significa esto que la presentadora y su familia se van a mudar de casa? No. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, su esposo y su hijo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Es una casa que vamos a poner en Airbnb para rentarla", explicó Alejandra.

