Esposo de Alejandra Espinoza derrite las redes con este mensaje: "Te amo como un tonto" Aníbal Marrero se muestra más enamorado y orgulloso que nunca en un escrito dedicado a la conductora y actriz tras su trabajo en Premios Lo Nuestro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unos días tan agotadores como emocionantes. El esfuerzo y las horas de trabajo que le ha echado Alejandra Espinoza ha dado sus frutos. La conductora fue aplaudida por la audiencia de Premio Lo Nuestro por su labor al mando de la presentación principal del show de la música. Además de brillar con sus diferentes trajes, también estuvo más que a la altura en su papel de presentadora en el que sus fans tanto la echaban de menos. Tras el fin de la gala y la resaca posterior, su esposo, Aníbal Marrero, ha realzado la entrega, la fuerza, la magia y la disciplina que le ha puesto la también actriz a este proyecto. Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero | Credit: IG/Aníbal Marrero El coreógrafo puertorriqueño y socio de vida de Alejandra, derritió las redes con un mensaje conmovedor que, una vez más, deja al descubierto la gran historia de amor que viven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lu, estoy muy orgulloso de ti, verte crecer y, sobre todo, verte hacer tu trabajo impecable demostrando la gran conductora que eres y tener el privilegio de compartir micrófono con gente que jamás imaginaste, es darme cuenta que eres una guerrera. Nadie, nadie se imagina todo lo que estudiaste, lo que trabajaste, lo que aguantaste y te jodiste para lograr lo que haces y tienes hoy", lee la primera parte de esta emotiva dedicatoria. Ese ímpetu y ganas de hacer las cosas bien y con el corazón es una de las millones de razones que le hacen amarla y admirarla infinito. "Dios ha bendecido tu camino y en una industria cíclica y pasajera, has logrado mantenerte y ser cada día mejor. Pero la mejor parte es que no dejas de ser conmigo la misma que pinta las paredes de un cuarto naranja. Te amo como un tonto. FELICIDADES", concluyó enamorado. El 2023 se presenta maravilloso para la pareja. Además del nuevo proyecto televisivo de Alejandra con Mi famoso y yo, junto a Adal Ramones, Ale y Aníbal planean con toda la ilusión volver a ser papás por segunda vez.

