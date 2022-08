¡Alejandra Espinoza emprende el viaje de su vida con su familia! Después de un año de mucho trabajo y fuertes emociones, la actriz ha viajado con los suyos a un destino de película donde están viviendo grandes aventuras ¡y pasando mucho frío! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que Alejandra Espinoza valora es la familia. Por eso, después de unos meses de intenso trabajo en los foros de su telenovela Corazón guerrero, tocaba hacer las maletas, esta vez por diversión y disfrute, y salir rumbo a un lugar especial con los suyos. Así ha sido. La actriz y conductora mexicana ha compartido el espectacular destino donde se encuentra disfrutando unos días junto a su esposo, su hijo y sus papis. Un lugar que nada tiene que ver con el clima de Los Ángeles o Miami. Bien abrigados con su ropa de otoño casi invierno, la familia al completo se mostró feliz en su nuevo destino de vacaciones, un lugar que están disfrutando como niños con excursiones a lugares, literalmente, de película. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Desde Juneuo, en Alaska, la artista y feliz mamá compartió algunas emocionantes instantáneas. Un lugar mágico y lleno de encanto que sacó la mayor de sus sonrisas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En plena naturaleza, se mostraron entre el cielo, la tierra y también en el agua, exactamente en el impresionante Canal Gastineau. Un lugar de cuento de hadas donde reina el silencio, los árboles y los paisajes de montaña. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Alejandra Espinoza Alejandra acaba de cumplir 15 años de profesión artística que ha celebrado por todo lo alto y un sueño hecho realidad, su primer protagónico en Televisa. ¡Por muchos más!

