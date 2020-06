El coronavirus llegó a la familia de Alejandra Espinoza La enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-Cov-2 se esparció entre algunos de los seres queridos de la presentadora de Univision, entre ellos su hermana mayor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza sabe muy bien lo que es luchar en primera línea contra el virus SARS-CoV-2, que ha puesto en jaque a todo el plantea con más de 7 millones de casos de contagio. La mayor de sus hermanas, Haydee, no solo ha tenido que atender a diario a enfermos de coronavirus en un hospital de Tijuana en el que trabaja como enfermera, sino que además contrajo la enfermedad infecciosa que ya ha provocado más de 400 mil muertos en todo el mundo. Image zoom Alejandra Espinoza Mezcalent Además de contraerla, la hermana de la carismática conductora de Univision transmitió el virus a su esposo y su hijo, por lo que toda su familia terminó contagiada. En una entrevista exclusiva para el programa Sal y pimienta (Univision) que presentan Lourdes Stephen y Jomari Goyso, Haydee habló en presencia de su hermana de la enorme culpa que sintió el día que se enteró de que su familia también estaba contagiada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando el resultado salió positivo y yo empecé a sentirme mal y me enteré de que mi esposo estaba positivo, mi hijo también, pues sí sentí una carga la verdad muy fuerte", se sinceró. "Me sentí muy, muy mal porque aparte sí sientes esa carga y esa de culpa de ellos qué culpan tienen", añadió Haydee. La ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina reconoció que le dio mucho coraje saber que su hermana se había contagiado por hacer su trabajo. "Me dio mucho coraje porque ella es una persona que trabaja para servir a los demás, para que nadie más se enfermara y para que el enfermo se sanara", dijo. Haydee, que como enfermera ha tenido que ver de cerca los estragos que la pandemia ha provocado en la salud de muchos, compartió lo duro que ha sido para ella estar en primera línea de batalla viendo cómo la COVID-19 le arrebata la vida a muchas personas. "Ver a una persona morir es una sensación muy fea", se sinceró. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image El coronavirus llegó a la familia de Alejandra Espinoza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.