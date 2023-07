Alejandra Espinoza disfruta junto a su familia de unos días muy especiales en Puerto Rico Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza Antes de conducir Premios Juventud, la conductora y actriz mexicana disfruta de unos días muy especiales en la isla del encanto en compañía de su esposo, su hijo y sus padres. Empezar galería Su verdadero éxito Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza Con millones de seguidores en las redes sociales, Alejandra Espinoza es una de las conductoras más exitosas de la televisión hispana. Pero el verdadero éxito de la carismática presentadora y actriz mexicana radica en su familia. A la que fuera protagonista de la telenovela Corazón guerrero no hay nada que le haga más feliz que pasar tiempo en compañía de sus seres queridos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Juntos en la isla del encanto Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza Aprovechando que la próxima semana estará conduciendo en Puerto Rico Premios Juventud, la conductora decidió viajar unos días antes a la isla del encanto, de donde es originario su esposo, para disfrutar del lugar junto a su pareja, su hijo y sus papás, con quienes mantiene una relación muy cercana y especial. 2 de 6 Ver Todo Celebrando a papá Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza Espinoza estuvo celebrando este miércoles el cumpleaños de su papá en un restaurante puertorriqueño. "Me lo traje a comer comida boricua", contó desde las redes sociales. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Su primera vez Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza "Mi papá nunca en sus tantos años, que no vamos a decir, que hoy cumple se había tomado una piña colada", contó la que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. 4 de 6 Ver Todo ¡Qué bella familia! Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza "De verdad que en estos momentos no puedo sentirme más feliz", expresó Espinoza a través de su página de Facebook, donde compartió imágenes de este momento tan especial. 5 de 6 Ver Todo Despierta admiración Alejandra Espinoza Credit: Facebook Alejandra Espinoza "Te admiro mucho, eres tremenda hija", "¡Qué lindo ver que no pierdes tu esencia ni tu humildad" o "Gracias por compartir momentos tan tuyos, tan especiales", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la conductora. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

