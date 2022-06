Alejandra Espinoza destapa la verdad de las redes: "Les tengo una mala noticia" En el nuevo episodio de su podcast, Entre hermanas, la actriz de Corazón guerrero compartió información muy valiosa de lo que se esconde detrás de esa vida perfecta que muchos pretenden aparentar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bajo el título de No te claves en las redes, Alejandra Espinoza compartía la nueva entrega del podcast semanal que hace con su hermana Damaris Jiméntez, Entre hermanas. Esta vez le tocó hacerlo sola y para la ocasión eligió un tema de extrema importancia e interés: las redes sociales. Con el fin de abrir los ojos a sus oyentes y, sobre todo, que se sientan todos mejor, la protagonista de Corazón guerrero desmanteló los mitos, las vidas perfectas y las falsas apariencias que se esconden detrás de perfiles de famosos e influencers. Ella lo ha vivido en sus propias carnes al encontrarse cara a cara con algunos de esos que decían tener la vida perfecta. La decepción al tenerles de frente y ver su realidad le hizo abrir los ojos y darse cuenta de que el 80% de lo que se publica, si no más, suele ser pura fantasía y cero realidad. "Fui a una convención de belleza en Los Ángeles y todos estos blogueros de belleza, se los juro, sin mentirles, la gran mayoría eran completamente otra cosa de lo uno ve en Instagram", dijo todavía impactada con lo que presenció. "Cuando llegué a mi casa dejé de seguir todo lo que seguía de belleza porque lo vi con mis propios ojos". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Todo lo que creía que era de una manera, resultó ser de otra. Esa realidad tan bonita, perfecta y maravillosa que ella creyó, acabó siendo todo lo contrario. Ni sus pieles eran tan perfectas, ni eran todos tan simpáticos ni mucho menos tenían una vida tan de ensueño como pintaban. Y lo mismo con ciertos famosos cuya vida familiar, en pareja y con hijos parece sacada de cuento. Para nada. Ni tienen esos carros lujosos todo el día ni se ven tan ideales las 24 horas. Detrás de toda esa 'perfección' asegura que hay una producción muy grande, intensa y que lleva su tiempo. El minuto de reel impecable supone mucho más de lo que parece, y no todo tan ideal como muestra el resultado final. "Esta gente tiene ayuda, no ponen a las nanas en cámara... nadie tiene una vida perfecta, ni unos hijos perfectos, el mío no es perfecto... no hay perfección, no traten de llegar al nivel de su artista favorito porque es imposible", quiso aclarar. alejandra espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Y añadió algo más. "Muchos viven de las apariencias... Imagínense tener que aparentar que eres alguien más. Yo no soporto eso y lo veo demasiado", afirmó. Incluso asegura haber visto a parejas que lucen perfectas en las redes y saber de primera mano que "él y su esposa no se llevan tan bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En conclusión, lo que Alejandra quiere que sus fans y seguidores sepan es que no han de seguir ningún prototipo de nada porque nada de lo que ven seguramente sea tan real. Además, invitó a todos a hacer algo que a ella le ha servido mucho para llevarse mejor con las redes. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Dio varios y jugosos tips que merece la pena escuchar en este post, pero sin duda, el más importante es seguir "solamente a las personas que aporten algo a tu vida, que te inspiren y hagan reír".

