Alejandra Espinoza debuta como cantante y ¡así reaccionó el público!

“¿Que si estoy emocionada por el show de hoy?? ¡Gracias por preguntar!… SIIII!! TENEMOS UN GRAN OPENING”, fue como alborotó Alejanda Espinoza a sus seguidores al anunciar que sería parte de la coreografía de la apertura de la séptima gala de Nuestra Belleza Latina (Univision).

Pero lo que muy pocos se imaginaban es que estaría cantando en vivo. La presentadora se puso en la piel de Hugh Jackman y se subió al escenario para interpretar el tema “The Greatest Show” de la cinta The Greatest Showman. Acompañada de jueces, participantes y un equipo de artistas circenses, la conductora se lució a la hora de presentar la gran gala.

Ante la sorpresa de la reina pionera de reconocido reality, los usuarios de Internet tuvieron mucho que decir. Entre tantos, inundaron las redes sociales de la mexicana con comentarios tanto a favor como en contra.

“¡Wow, Ale! Por algo no vi el inicio de Nuestra Belleza Latina el domingo pero me ha sorprendido, se que haces lo que sea y lo haces muy bien, pero nunca me hubiese imaginado que iba a cantar muy bien. ¡Si antes te admiraba ahora mas!”, fue uno de los halagos que recibió la mamá de Matteo Marrero.

Por otro lado, otros no estuvieron tan contentos ya que piensan que la modelo y presentadora ha cambiado desde sus inicios en las pasarelas.

“Esta mujer, me parecía una chica sencilla y humilde, pero no se últimamente con el papel de presentadora de Nuestra Belleza Latina como que se le ha subido a la cabeza, la hemos encajado mucho a esta pobre”, recalca otro usuario de Instagram en los comentarios del la publicación de Ale.

Pero pese a las críticas o halagos, cabe recalcar que el público de la también actriz continua apoyándola por su talento, porte y belleza natural.

No es ningún secreto que Espinoza quería explorar su faceta de cantante. La misma conductora había comentado que hay varios otros talentos que irá mostrando dentro del mundo del espectáculo poco a poco. ¿Qué vendrá próximamente?