"¿Ya no estás con Univision?": Alejandra Espinoza responde y resuelve las dudas La ausencia de la actriz en la que ha sido su casa profesional por tantos años ha hecho saltar las alarmas. Los fans preguntaron y Alejandra lo contó todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde Guadalajara, México, donde se encuentra rodando su nueva película, Alejandra Espinoza sacó un ratito para contestar a las dudas y preguntas de sus seguidores en las redes sociales. Mucho más recuperada del golpe que se dio en la boca mientras jugaba con su hijo Matteo, la actriz aclaró uno de los temas que más le están preguntando últimamente. "¿Ya no estás con Univision?", le cuestionaron al no verla más en programas de la cadena. La también conductora se sinceró y contó qué está pasando para no estar tan presente en el canal en el que lleva trabajando más de 15 años, desde su participación en Nuestra Belleza Latina. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza aclara por qué ya no se la ve tanto en Univision | Credit: (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP) (Photo by EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images) Alejandra contó cuál es su relación actual con la cadena. "Yo no sé por que la gente ya me ha sacado de Univision solamente porque ya no salgo en todos lados", empezó diciendo. "Antes estaba hasta en la sopa, la verdad, era el arroz de todos los moles", bromeó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora no pues estoy haciendo otras cosas por al lado, pero sí, todavía sigo con Univision", aclaró para quienes lo dudaban. Y no solo eso, también agradeció la libertad que tiene para poder seguir haciendo cosas más allá de su contrato con la cadena hispana. "Soy bastante feliz, soy bastante libre, hago muchas cosas, tanto en Univision, como fuera de Univision, por ejemplo, este proyecto no tiene nada que ver con Univision y lo estoy haciendo, así que la vedad es que soy bastante feliz así como estoy", resaltó. Además, su telenovela Corazón Guerrero, acaba de estrenarse precisamente por este canal, y se emite de lunes a viernes a las 3 PM.

