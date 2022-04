Alejandra Espinoza cuenta qué hizo Natalia Esperón por ella en un momento crítico Además de estar feliz por su papel protagónico en Corazón guerrero, la actriz ha encontrado a una amiga del alma en su compañera, quien le demostró su maravilloso corazón con este gesto que jamás olvidará. "No tenía obligación". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Trabaja durante largas horas y las jornadas son fuertes, pero igual Alejandra Espinoza está viviendo la ilusión de su vida con su personaje Mariluz en Corazón guerrero. No se cansa de decirlo una y otra vez, está siendo el proyecto de su vida. Y no solo porque le encanta su papel y la historia, sino porque está rodeada de un equipo humano que la hace sentir en casa y muy arropada. Durante una entrevista a Noveleando México en un en vivo en redes, la actriz compartió un entrañable episodio vivido con Natalia Esperón, su compañera a la ya considera una buena amiga. En esta charla, Ale contó una anécdota que vivió con su colega durante un descanso del rodaje. La presentadora vivió unos minutos de preocupación por algo que le sucedió y la reacción de Natalia le llenó de amor. Alejandra Espinoza y Natalia Esperón graban una escena de la telenovela "Corazón Guerrero" Alejandra Espinoza en una escena de Corazón guerrero | Credit: Mezcalent "¡La quiero! Es una persona a la que agarré cariño muy rápido", empezó diciendo de su compi de aventuras en esta serie. "Ella es bien buena gente, buena persona, atenta...", prosiguió con mucho amor. "Hubo una experiencia... A mí se me perdió el celular. No lo encontraba. Estábamos en la hora del descanso, en la comida. No descansó hasta que lo encontramos. Ella no se fue a comer hasta que encontramos el celular. Eso representó tanto para mí porque no tenía obligación. En esta vida, cuando las cosas se hacen es porque realmente se quieren hacer, por eso esa acción de su parte se me hizo bien bonita", recordó emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un momento que para Alejandra define a la perfección cómo es Natalia detrás de las cámaras. Ella es una de las muchas razones por las que la intérprete se siente tan feliz y completa. Su primer papel protagónico la mantendrá en su país hasta el próximo mes de agosto que acaben las grabaciones, y será ahí cuando ella, su esposo y su hijo saldrán de vacaciones para disfrutar de tiempo de calidad en familia. Mientras tanto Ale se goza su trabajo, el cual está siendo todo un éxito ante el gran público que la ha recibido con los brazos abiertos.

