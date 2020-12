Close

Alejandra Espinoza sufre crisis de salud por implante de seno: "Sentía que algo estaba mal" La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza tendrá que hacerse una cirugía por un implante de seno que su cuerpo ha rechazado. Esto le reveló a Clarissa Molina. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza rompe el silencio sobre una crisis de salud. La presentadora y actriz mexicana habló con su amiga Clarissa Molina sobre un implante de seno que su cuerpo ha rechazado. "El año pasado me hice un cambio de implantes y desde que yo me puse los nuevos implantes yo no me sentía bien", confesó durante su entrevista en El gordo y la flaca (Univision). "Sentía que algo estaba mal, que algo estaba raro. Fueron pasando los meses y yo seguía con dolor. Mi seno derecho se comenzó a poner muy duro entonces me empecé a asustar", recuerda. Image zoom Credit: (Rich Fury/Getty Images) El susto fue aún mayor por su historial familiar de cáncer de seno. "Mi hermana a los 38 años fue diagnosticada con cáncer de mama y yo estaba asustada por eso", añade la primera reina de Nuestra Belleza Latina, de 33 años. "Hablé con mi doctor. Me hicieron mamografía, radiografía, y todo salió bien gracias a Dios. Sin embargo la persona que me hizo los exámenes me dijo que sí notaba algo extraño y que tenía que obviamente ir con un cirujano para que él me diagnosticara realmente que es lo que tengo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) El cirujano le confirmó que tenía que regresar al quirófano. "Mi cuerpo está rechazando el implante", explica ella. Espinoza habla sin censura sobre los arreglos estéticos que se ha realizado. Además de arreglarse la dentadura, se operó la nariz y se puso implantes de seno. Su doctor le explicó las opciones que tenía para superar sus malestares. Definitivamente tendrá que quitarse esos implantes, reemplazándolos por otros o rellenando sus senos con grasa natural de su cuerpo. Tal vez tenga que tomar antibióticos y no ponerse nuevos implantes hasta que su cuerpo sane, añade ella. Le deseamos una pronta recuperación.

