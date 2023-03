Alejandra Espinoza contesta así a quienes cuestionan su estilizada y musculosa figura La actriz y presentadora, quien se prepara para la maratón de París, respondió con elegancia y mucho humor a quienes opinan de su cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional, como personal. Es el ejemplo de que los sueños, con tesón, se logran. En su horizonte siempre hay metas que alcanzar e ilusiones por cumplir. Una de las más emocionantes tiene que ver con su gran pasión: correr. Como regalo especial de su hijo Matteo y su esposo Aníbal Marrero, Alejandra obtuvo su pase a la maratón de París, para la que se prepara día a día con salidas tempranas y el entrenamiento físico que requiere. Siempre cómplice con sus seguidores en las redes, la actriz comparte fotos, videos e información sobre sus recorridos y los avances en su preparación. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: (Photo by Jason Koerner/Getty Images) Unas actualizaciones que sus fans siguen con entusiasmo y de las que se sienten ya parte. Los comentarios y muestras de cariño hacia la conductora mexicana son muchísimos, pero, como es de esperar en el enigmático universo de las redes, siempre se cuela algún que otro que no viene a cuento. Lejos de enfadarse o molestarse en exceso, Alejandra tiende a no entrar ni dar protagonismo a quienes opinan para hacer daño. En esta ocasión, uno de sus seguidores le gastó una broma sobre su trasero comparándolo, con cierta ironía, con el de Kim Kardashian. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jajaja, nalgona te dicen, Kim Kardashian", le escribió un seguidor. A lo que ella respondió con el mismo sarcasmo. "Pues no seré Kim, pero te aseguro que poquito, pero ahí hay puro músculo", expresó. Ale Espinoza Ale Espinoza | Credit: IG/Ale Espinoza El resto fueron halagos, aplausos y ánimos por lo que se acerca para la también corredora. "Solo falta un mes, ya estoy comenzando a sentir mariposas en el estómago", comentó emocionada de su cita en la ciudad del amor el próximo mes de abril. Desde que recibiera su obsequio en Navidad, Ale no ha parado de prepararse para este esperado momento. Ni los madrugones ni el trabajo fuerte en televisión de las últimas semanas la han alejado de su claro objetivo. El que la sigue, la consigue.

