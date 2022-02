"Muy flaca", "Me da ansiedad": Alejandra Espinoza da una lección con su respuesta a los haters En plena sesión deportiva para mantenerse sana y en forma, la protagonista de Corazón guerrero fue el centro de algunas críticas. Su contestación a los detractores hizo reflexionar a muchos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace mucho tiempo que Alejandra Espinoza no entra al juego de las críticas y malos rollos en las redes sociales. Y si lo hace es para generar paz y hacer pensar a quienes analizan con milímetro su vida y su imagen. En estos días la protagonista de Corazón guerrero compartía un video corto con una de sus rutinas de ejercicios. En él aparece en plena forma y con un cuerpo absolutamente fit. Algo que en cambio no pareció hacer mucha gracia a algunos seguidores quienes no tardaron en señalarla por estar demasiado flaca. No conformes con eso, también hubo quien dirigió su energía negativa a su melena, dedicándole algunos comentarios no muy agradables. ¿Qué hizo Alejandra? Lejos de enfadarse, escribió una contestación que dio que pensar. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Tras publicar el video varios usuarios se enredaron en peleas virtuales. Mientras algunos la tachaban de estar "muy flaca" y de sentir "ansiedad" al verla con el pelo suelto, otros la defendían de los ataques de siempre. Fue en ese momento que Alejandra intervino con un mensaje que la mayoría terminó aplaudiendo desde el otro lado de la pantalla por la coherencia y la sensatez del mismo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza "Ay, ya, no manchen, no peleen por una tontería de cabello. ¡Somos mejor que eso!", escribió ante el intercambio de palabras entre seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la también conductora tiene asumido que esto funciona así, siempre que pueda aportar buena onda, lo va a hacer. Poco dada a las polémicas, ella prefiere usar las redes para obras más constructivas para el ser humano. Por ejemplo, ayudar a otros a que tengan un hogar. Su colaboración con el perfil Murphslife es una prueba de ello. Gracias a la artista y otras personas, una pequeña podrá tener un techo decente bajo el que dormir y así lo presumió hace días Ale en sus historias. Ese es el lado bueno y bonito de las redes al que la actriz abraza. ¡Gracias!

