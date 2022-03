Alejandra Espinoza comparte qué recibió por su cumpleaños: "Es lo más hermoso que han visto mis ojos" Muy conmovida, la protagonista de Corazón guerrero mostró el regalo más bonito que pudo recibir en su día al llegar a casa. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo Alejandra Espinoza cumplía 35 años y lo hacía regalándose un presente muy especial a sí misma: participar en una media maratón conocida bajo el nombre de Kardias y que brinda oportunidades a niños y niñas que han nacido con una cardiopatía congénita. Aunque cansada por la celebración del día anterior y por todo el trabajo que lleva sobre sus espaldas por las grabaciones de Corazón Guerrero, la actriz madrugó y lo dio todo. Cuál fue su satisfacción que al llegar a casa, su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo le tenían la sorpresa más dulce de su vida, y nunca mejor dicho. Un presente hecho en casa y por las manos de sus dos grandes amores que enterneció el corazón de Ale. Derretida, decidió compartirlo orgullosa. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, protagonista de Corazón guerrero | Credit: Instagram Corazón guerrero Después de dos horas de correr y recoger su merecida medalla, era el momento perfecto de comer algo rico. Si encima es tu cumpleaños, está claro que nada más atractivo que un sabroso pastel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Así mismo fue! Alejandra se encontró con la torta más deliciosa y bonita del mundo al entrar a su hogar. "Hasta el pastel más caro del mundo se compara con esto. Es lo más hermoso que han visto mis ojos", dijo con una voz cargada de emoción. "El pastel de cumpleaños más bello y rico que he recibido en mi vida", escribió después. Alejandra Espinoza Pastel de cumpleaños sorpresa a Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza Hubo más regalos bonitos. Por ejemplo, las palabras de amor de su hijo y la dedicatoria de su marido. Sin duda, los mejores presentes de su vida. "¡Hoy cumples un año más de vida! Un año más de tenerte, de disfrutarte. Eres la mejor media mitad que alguien pueda tener. Eres mi vida Lulita. Te amo de una manera inexplicable. Que Dios te siga llenando de salud y amor que es lo más importante. Y que cumplas muchos, muchos, muchos máaaaas. Happy Birthday", escribió Aníbal. El pequeño Matteo también la llenó de besos, abrazos y 'te amos' que han hecho de este fin de semana uno demasiado especial. Ver el primer episodio de Corazón guerrero y su estreno en abierto este lunes es otra de las cosas que han tenido su corazón latiendo a mil por hora. Todos logros y regalos muy merecidos por estar siempre a la altura como mamá, esposa, amiga y trabajadora. ¡Muchísimas felicidades querida Ale!

