Alejandra Espinoza sopesa adoptar un hermanito para Matteo Alejandra Espinoza se siente en perfecto estado de salud y dispuesta a ir por muchas más metas profesionales y hasta personales, entre ellas la de adoptar un niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Si bien en los últimos tiempos Alejandra Espinoza y su familia se llevaron un gran susto luego de que la actriz tuviera que ser hospitalizada de urgencia, ahora la mexicana se siente en perfecto estado de salud y dispuesta a ir por muchas más metas profesionales y hasta personales, entre ellos la de adoptar un hijo. En entrevista con Lourdes Stephen en el espacio Sal y pimienta (Univisión), Espinoza contó que se siente bien, pero que todavía sigue sin saber qué fue lo que le sucedió. "Sigo con los exámenes, sigo con los médicos, haciendo de todo un poco. Pero me siento bien", aseguró. La actriz y presentadora dijo que en diciembre se someterá a una cirugía, ya que hace dos años se hizo un cambio de implantes y desde entonces no deja de tener problemas de salud que antes no tenía. Alejandra Espinoza Credit: UNIVISION Según explicó, los problemas no han sido "tan importantes o relevantes pero sí han sido problemas que yo antes no sufría". Espinoza habló además de su deseo de poder agrandar su familia, y darle un hermanito a su adorado Matteo. "Yo siempre he sido muy sincera con esa parte de mi vida. Desde que nació Matteo nosotros siempre hemos buscado agrandar la familia, y simplemente eso no se ha podido, no logramos entender la razón por la cual no pasa, porque me encuentro en perfecto estado de salud", asegura. "Pero esa parte yo se la dejo en manos a Dios. Adoptar sí nos encantaría, lo hemos hablado mucho, y no nos gustaría adoptar a un niño recién nacido, sino un niño con edades más avanzadas. Esos niños necesitan más atención, atención que me encantaría dar", sostuvo. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, la actriz se refirió a sus planes de grabar a principios del próximo año en México la nueva telenovela de Televisa Corazón guerrero, con lo que verá cumplido uno de los sueños de su infancia. "Hacer una novela, trabajar en Televisa, ese era mi sueño de niña. Me acuerdo de que cuando era chiquita, veía las telenovelas y decía, 'eso es lo que yo quiero hacer' ", dijo.

