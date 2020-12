Close

Alejandra Espinoza: "Parece que se me está encapsulando el seno derecho" La conductora mexicana reveló que está presentando problemas en uno de sus senos, por lo que existe la posibilidad de que tenga que operarse. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi dos años de haberse cambiado los implantes de seno, Alejandra Espinoza podría volver a pasar nuevamente por el quirófano. La conductora mexicana reveló en una reciente transmisión en vivo en Instagram que está presentando problemas en uno de sus senos, el derecho, por lo que existe la posibilidad de que tenga que someterse a una nueva cirugía. "Me tuve que estar haciendo unos exámenes porque estaba teniendo mucho dolor en el seno derecho, entonces me asusté un poquito en realidad", se sinceró la que fuera ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina. "Se me estaba poniendo como muy duro, muy raro. En fin, tuve que ir al doctor [y] me tuve que ir a hacer unos exámenes", detalló. Image zoom Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Aunque afortunadamente no parece ser nada grave, la también actriz reconoció que llegó a asustarse mucho en un inicio debido al historial de cáncer de mama que existe en su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente por el historial que tenemos en la familia con mi hermana sí me daba como que miedito porque a mi hermana le dio cáncer de mama muy joven, a los 38 años, entonces obviamente sí a mí me da un poquito de miedo, tengo 33 años, pero igual esto no perdona", aseveró la presentadora, quien tiene más de tres millones de seguidores en Instagram. Image zoom Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Alejandra explicó que su papá, que es médico, la revisó y en ese sentido está todo bien, "pero parece que sí se me está encapsulando el seno derecho, entonces, no sé, tengo que ir a hacerme otros exámenes a ver qué pasa", compartió la mamá de Matteo. "Parece, todavía tengo que esperar a que me lleguen unos resultados, que me voy a tener que operar".

